A pesar de que no hubo campañas masivas, este año detectaron 81 nuevos casos de VIH

Este año hubo muchos cambios por la pandemia de coronavirus. Uno de ellos fue la baja y casi nula realización de testeos masivos para detectar VIH. A pesar de ello, en este 2020 se detectaron 81 nuevos casos sanjuaninos con el virus debido a que se testearon por cuenta propia.

En este 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el Sida, la jefa del Programa Provincial de VIH, Victoria Sain, dialogó con DIARIO HUARPE e informó que en la provincia actualmente 551 personas bajo tratamiento.

En el 2018 hubo 113 casos nuevos, en el 2019 fueron 128 y hasta octubre del presente año detectaron 81 casos ya que los ciudadanos se acercaron hasta los centros de salud a hacerse el análisis.

En cuanto a franja etaria con mayor cantidad de personas con el virus, va desde los 24 hasta los 34 años, tanto en hombres como en mujeres. Aunque, teniendo en cuenta el 2018 y el 2019, el 77% de las nuevas infecciones correspondieron a varones y el 13% mujeres. Mientras que, en este 2020 fueron 87% varones y el 13% mujeres.

La jefa del programa explicó que el VIH es una epidemia estabilizada en el mundo, ya hay un número promedio de nuevos diagnósticos por año y la meta que tienen es trabajar para que cada vez se detecten menos casos.

Sain aseguró: “Lo más perjudicial de tener VIH es no saberlo. Porque si uno sabe, tiene todos los instrumentos y herramientas para estar bien porque van a tener la medicación tengan obra social o no y van a vivir con una calidad de vida de una persona que no tiene VIH. Hay que dejar de discriminar y segregar porque es un virus que puede tener cualquier persona”.

El trabajo en pandemia

Desde el programa provincial de VIH este año no pudieron hacer testeos masivos debido a la pandemia de coronavirus, tampoco hubo muchas campañas de promoción y prevención. Es por ello que se ocuparon en garantizar la dispensa, medicación y atención de sanjuaninos con el virus. Incluso, en algunos casos se les llevaron los medicamentos hasta el domicilio.

Además, en algunos hospitales, como el Marcial Quiroga, hubo muchas consultas médicas que se realizaron a través de videollamadas para evitar el traslado.

Otra de las cosas que cambió este año para quienes están clínicamente estables es que les dieron la receta de los remedios por seis meses y en los centros de salud pudieron retirar lo correspondiente a dos meses juntos para seguir bajando la movilización de personas.

Qué pasa tras el resultado positivo

En caso de que el test de positivo, en el ámbito asesorarán a la persona y le brindarán tanto contención como información. Esto se debe a que se hace un abordaje interdisciplinario por médicos por infectólogos, psicólogos, trabajadores sociales, bioquímicos y enfermeros.

“Una persona con VIH que tiene acceso a su tratamiento puede lograr la adherencia al mismo. Si una persona es adherente y toma medicación, logra su carga viral indetectable, se puede ir eliminando el estigma y la discriminación y eso hace que una persona pueda vivir como una persona sin VIH. Hay muchísimos avances, además, cuando la carga viral es indetectable el virus es intransmisible por vía sexual”, explicó Sain.

En cuanto a las personas que no tengan beneficios sociales o no están en relación con dependencia, las ayudarán económicamente brindándoles dos bolsones de mercadería por mes y una SUBE con 20 viajes gratis por mes para que puedan movilizarse hacia los centros de salud y no falten a los controles.

Discriminación en el trabajo

A pesar del avance en la concientización, Sain comentó que sigue habiendo discriminación en los trabajos. “Cuando les piden los preocupacionales a veces les piden el de VIH y por ley no debería pedirse. Con ese diagnóstico no los toman. Es discriminatorio, estigmatizante y a muchas se le cierran las puertas en lo laboral”, cerró la jefa del programa provincial deVIH.