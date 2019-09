A pesar del frío hubo mucha gente en el Hipódromo

En una jornada histórica en el Hipódromo de Rivadavia, donde no hubo un sólo ganador, sino que fueron dos, porque fue tan reñida la misma, que luego del foto finish, hubo empate entre None Like Him y Mandela Eterno, dos caballos sanjuaninos. Acá te mostramos la galería de fotos.