Las posibilidades de llegar a Qatar desde San Juan son muy pocas. Sin embargo, para enriquecer su experiencia laboral, una sanjuanina se fue a la ciudad de Doha a trabajar en los hoteles más lujosos del mundo. Además de ser la sede para la Copa del Mundo 2022, Qatar ofrece una cartera de hoteles de primer nivel. La mayoría, por no especificar todos, son 5 estrellas.

Julieta Gutiérrez, una sanjuanina de 21 años y estudiante de Administración Hotelera, se encuentra en Qatar haciendo un Work and Travel. Este intercambio consiste en viajar, pero no con un objetivo turístico, sino con un fin laboral. Julieta se encuentra haciendo las pasantías en un hotel cinco estrellas llamado Mondrian ubicado en la ciudad de Doha, Qatar .

La joven llegó el 12 de mayo y volverá en febrero del 2023. Apuntó al país asiático por la buena oferta hotelera que propone y además de la posibilidad de trabajar en el contexto del Mundial de Fútbol que, sin dudas, impulsará su carrera profesional, ya que es un evento de gran magnitud que reúne visitantes de todo el mundo.

Julieta explicó que la ciudad, al congregar muchos turistas, se ha perdido mucha cultura originaria como suele pasar en varios destinos muy turísticos. La mayoría de la gente no es de ahí y el intercambio cultural es enorme, pero no sólo de las costumbres típicas del país, sino también la constante combinación entre tradiciones extranjeras y las qataríes.

La sanjuanina también hizo referencia a la vestimenta y al mito que esto ha generado. ¿Es verdad que las mujeres no pueden enseñar los hombros? "Falso, no tendrías ningún castigo si elegís usar un top o una remera musculosa que muestre partes del cuerpo", indicó. "Obviamente, hay que adecuarse según el evento o lugar al que asistas, por ejemplo, no vas a visitar el Museo Nacional de Qatar en traje de baño", añadió la sanjuanina.

Gutiérrez afirmó que lo que más cuesta es acostumbrarse a las comidas, la gastronomía asiática se ha caracterizado por sus especias y condimentos, algo a lo cual al paladar argentino le cuesta familiarizar. "Sin embargo, hay lugares donde podés comer de todo, para todos los gustos, hay mucha influencia extranjera y la oferta gastronómica es muy variada", resaltó.

Al ser consultada por lo que más extraña de su provincia natal, explicó que a la familia primero que nada, pero que también extraña mucho los espacios verdes y los paisajes de San Juan.

“Acá no hay naturaleza, vivimos en modo sepia. Todo desierto, todo seco y lo que hay es artificial. Se extraña el verde, poder respirar aire fresco”.

En cuanto a su vida recreativa, Julieta manifestó que hay muchísimos argentinos. Sólo en su hotel hay más de 25 argentinos, entre hombres y mujeres, trabajando en distintas tareas. Además de que también comparte sus ratos libres con otros dos sanjuaninos que se encuentran allá haciendo lo mismo que ella. “Sos libre de hacer lo que quieras, aunque con muchas restricciones y respetando la cultura”, insistió.

En Qatar para salir a bailar no hay problema, sólo que se puede hasta un horario permitido y tampoco se puede pasear en estado de ebriedad por la vía pública o hacer “afters” en cualquier lado. Hay muchos lugares privados donde hay más libertades para los extranjeros, de hecho hay más lugares privados que públicos y Julieta indicó que te podés dar gustitos como tomar una cerveza en la playa o tomar sol en bikini, siempre y cuando, sea en un establecimiento privado y los lugareños no se sientan atacados.

La sanjuanina que se encuentra viviendo en Qatar ya tiene los tickets para ir a ver a la selección argentina. Así, podrá disfrutar del partido que enfrente a la Scaloneta ante México, el día 26 de noviembre, por la fase de grupos. Además, confiada como todos los argentinos de que la selección saldrá primera en su grupo, ella tendrá la posibilidad de ver el partido de octavos de final que tendrá como protagonista al primero del grupo C integrado por Argentina, México, Arabia Saudita y Polonia contra el segundo del grupo D integrado por Francia, Dinamarca, Australia y Túnez.