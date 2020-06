A un año del ascenso histórico que logró Peñarol bajo la lluvia en Chivilcoy

La tarde del domingo 16 de junio de 2019 quedó grabada en la retina de todo el pueblo Bohemio, es que esa jornada lluviosa en Chivilcoy se logró tal vez la victoria más importante de su historia y obtuvo el ascenso histórico al Torneo Federal A. Eso sucedió tras vencer en el global a Independiente de Chivilcoy por 4-2. Hoy celebran el primer año de esa gesta histórica.

DIARIO HUARPE dialogó con el técnico del equipo campeón, Cristian Bove, quien rememoró la gesta Bohemia. "Fue un sacrificio muy grande de todos y al final tuvimos el premio".

"Recuerdo que la parte más difícil de ese campeonato fue la fase inicial donde jugamos contra Del Bono, Colón y Alianza, porque nos conocíamos mucho entre los jugadores y eso nos complicó un poco", aseguró.

Luego de esos encuentros se vino Victoria de San Luis, donde Peñarol hizo de local. “En el primer tiempo sacamos diferencia de 3 goles y terminamos ganando 4-0 ante un equipo que venía sin jugar la fase anterior porque se la habían dado por ganada. Pero en la revancha lo que pasó nadie se lo esperaba, ni yo como técnico ni ningún jugador esperábamos que nos tratarán tan mal en una cancha de fútbol", recordó Bove.

El técnico siguió recordando el camino a la gloria y habló del duelo ante San Martín de Mendoza. “Fue una serie muy difícil, donde allá jugamos muy bien y perdimos por un error nuestro aunque lo podríamos haber empatado porque le cobraron un offside al “Bibi” González”. La revancha en San Juan es recordada porque el conjunto mendocino no quiso continuar con el partido.



“Fue un papelón”, asevera Bove. “San Martín no quiso seguir jugando acusando un mal arbitraje y abandonó la cancha, así que pasamos y llegamos a la final", agregó.



Sobre la final, el DT la calificó cómo tremenda. “Empezamos perdiendo de local y los 2 goles de Carucha Fernández nos permitió ir con ventaja a Chivilcoy. Nos hizo plantear el partido de otro modo, en una cancha difícil y volvimos a ganar con un Alan Cantero intratable", recordó con una sonrisa.



Tras el pitazo final, llegó la alegría y la locura de Peñarol en Chivilcoy: "Fue muy emotivo para mí porque hacía algunos meses había perdido a mi padre y el ascenso fue justo un día del padre”.



Para cerrar, Bove contó que “le había pedido mucho a mi viejo que me ayude a conseguir el objetivo y así se dio".

DATO

El 16 de junio parece estar predestinada para los buenos resultados de los equipos sanjuaninos, porque hace 13 años, San Martín lograba el ascenso a Primera División y hace 11 años, Unión lograba el ascenso al Federal B.

EL CAMINO DEL ASCENSO

Primera fase

• Del Bono 1-2 Peñarol

• Peñarol 3-1 Colón

• Peñarol 1-1 Alianza

• Peñarol 2-0 Del Bono

• Colón 2-1 Peñarol

• Alianza 1-2 Peñarol

Octavos de Final de la Región Cuyo

• Def. de Boca 0-1 Peñarol

• Peñarol 2-1 Def. de Boca

Cuartos de final de la Región Cuyo

• Colón 0-0 Peñarol

• Peñarol 5-2 Colón

Semifinales de la Región Cuyo

• Peñarol 4-0 Sp. Victoria

• Sp. Victoria 0-0 Peñarol

Final de la Región Cuyo

• San Martín Mza 1-0 Peñarol

• Peñarol 3-0 San Martín Mza

Final por el ascenso

• Peñarol 2-1 Independiente de Chivilcoy

• Independiente de Chivilcoy 1-2 Peñarol

Estos fueron los goleadores de Peñarol en ese torneo

• Gustavo Pereira: 9

• Carlos Fernández: 3

• Facundo González: 3

• Pablo Costi: 2

• Hernán Muñóz: 2

• Alan Cantero: 2

• Martín Preziosa: 1

• Carlos Chávez: 1

• Francisco Fernández: 1

• Leandro Espejo: 1

• Lucas Arturia: 1