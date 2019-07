En San Juan la mayoría de los precandidatos apoya las dos vidas

La legalización del aborto es sin dudas uno de los temas que más controversia despierta a nivel país. Es por eso que, previo a las elecciones, DIARIO HUARPE consultó a los ocho precandidatos a diputado nacional que hay en la provincia para saber cuál será su postura en caso de llegar al Congreso Nacional. En su gran mayoría marcaron su favoritismo por las dos vidas. Aunque al mismo tiempo aclararon que el aborto debe ser un tema a tratar por el Estado en el corto plazo.

Eduardo Castro/Juntos por el Cambio

“En principio mi voto es a favor de la vida, pero esto no significa que no tenga plena conciencia de la gravedad que significa que muchas jóvenes busquen el aborto. El Estado no puede mirar para otro lado y esto nos obliga a trabajar en el tema. No debemos simplificar el tema en sí o no”.

Marcelo Orrego/Juntos por el Cambio

“Por convicción y por mi formación yo estoy a favor de la dos vidas. Esto tiene que ver con lo que siento y desde siempre expresé lo mismo, yo estoy a favor de la vida. Estoy a favor de la vida desde el momento de la concepción y si me toca estar en el Congreso Nacional votaré en consecuencia”.

José Luis Gioja/Frente de Todos

“Mi va a priorizar las dos vidas. El que está concebido para nacer, tiene que nacer. Nunca ví que un mayor le niegue el derecho a nacer a nadie. Trabajemos en lo que haya que trabajar pero no juguemos con los pobres. Los pobres necesitan que nosotros legislemos para combatir la pobreza y no usemos la pobreza como argumento porque no existe".

Gustavo Fernández/Dignidad Ciudadana

“Yo estoy a favor de la vida y por lo tanto votaría en contra de legalizar el aborto. Debemos buscar otra opción para evitar embarazos no deseados y cuando se llegue al embarazo no podemos matar. Toda vida vale y debemos trabajar para proteger las dos vidas, la de mamá y su bebe”.

Marcelo Tejada/Nueva Dirigencia

“Si tengo la posibilidad y los sanjuaninos me votan como diputado nacional mi postura en relación al aborto será defender las dos vidas. La vida por encima de todo. Tengo este parecer por una cuestión religiosa y por defender la familia”.

Nancy Avelín/Consenso 2030

“Yo voto por el sí a la vida. Si los sanjuaninos me dan la posibilidad de llegar al Congreso Nacional defenderé la vida desde el momento de la concepción. Nuestra Constitución protege la vida desde la concepción, incluso la ciencia determina que hay vida desde ese momento”.

Conrado Suárez Jofre/Consenso 2030

“Mi compromiso es votar a favor de la legalización del aborto a partir de las 14 semanas de gestación. Como el feto no tiene mayor desarrollo en el primer trimestre, tiene prioridad la mujer. Pasadas las 14 semanas, el feto tiene mayor desarrollo y, por lo tanto, el derecho a la vida prevalece allí”.

Mary Garrido/Nueva Izquierda

“Mi voto es a favor de la interrupción del embarazo. Yo defiendo el derecho a decidir de la mujer sobre su cuerpo. Hay mujeres que mueren en el intento y esto no puede pasar más. Es un problema de salud pública que debe atender el Estado, es una realidad que no podemos esconder debajo de la alfombra”.