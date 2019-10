Abril Capdevila le dio un nuevo oro a San Juan en Mar del Plata

Este martes, la delegación deportiva de San Juan disputó la segunda jornada de los Juegos Evita Nacionales, la competencia recreativa que se está celebrando en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. Donde el ciclismo volvió a ser el caballito de batalla de nuestra delegación, siendo la única que le dio medallas estes martes.

Como sucedió el primer día, el ciclismo fue nuevamente en el segundo día la vedette para San Juan, ya que obtuvo 5 medallas y todas en la especialidad del Scratch ya sea femenino como masculino. Fueron 1 de oro, dos de plata y dos de bronce.

La juvenil Abril Capdevila -hija de un gran ciclista como fue Juan Raúl Capdevila-, se colgó la medalla de oro tras finalizar primera en la categoría Sub16. Pero no sólo Capdevila consiguió medallas en esa misma competencia, ya que la plata y el bronce también quedaron en poder de sanjuaninas como Magalí Balmaceda y Ludmila Aguirre, respectivamente.

Mientras que entre los varones Sub 16, también en el Scratch, Alejo Álvarez tuvo un gran rendimiento y por muy poco no pudo colgarse la presea dorada y, finalmente obtuvo la de plata. Mientras que en las Damas Sub 14 también en la especialidad Scratch, Zamara Medrano llegó en el tercer lugar y se quedó con la medalla de bronce.

Aparte del ciclismo, los deportistas sanjuaninos vieron acción en otras 22 disciplinas este martes, pero ninguna le pudo dar más medallas a la provincia.

Hasta el momento en los dos primeros días de la competencia que durará hasta el viernes, San Juan obtuvo 9 medallas e intentará superar su record de 70 medallas conseguidas el año pasado en todos los días de competencia.

Estas son las medallas obtenidas por sanjuaninos hasta el momento

Medallas para el ciclismo:

Lunes:

Zamara Medrano Sub 14 Femenino 500 mts lanzados (Bronce)

Abril Capdevila Sub 16 Femenino 500 mts Lanzados (Bronce)

Martes:

Abril Capdevila Sub 16 Femenino Scratch (Oro)

Magalí Balmaceda Sub 16 Femenino Scratch (Plata)

Ludmila Aguirre Sub 16 Femenino Scratch (Bronce)

Alejo Alvarez Sub 16 Masculino Scratch (Plata)

Zamara Medrano Sub 14 Femenino Scratch (Bronce)

Medallas por Atletismo adaptado:

Lunes:

Sunko Darío Eykén Cuello (PLATA ) en lanzamiento de bala Síndrome de Down



Enzo González (BRONCE) en lanzamiento de bala hipoacúsicos