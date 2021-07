Aburrido empate en cero de Desamparados ante Círculo Deportivo

Luego de la derrota ante Cipolletti el domingo pasado, este viernes Sportivo Desamparados empató sin goles ante Círculo Deportivo Otamendi, en la 10° fecha de la Zona Sur del Torneo Federal A.

El partido que contó con el arbitraje de Luis Damián Martínez de San Rafael, contó con varios intentos de anotación, principalmente de los jugadores del Víbora.

Igualmente, estos intentos no alcanzaron y el partido terminó sin goles, pese a que muchos opinaron que era posible un triunfo de Sportivo si se tiene en cuenta que el club Papero es uno de los últimos de su zona.

No hubo juego, colectivamente Sportivo quedó en deuda. Sólo algunos intentos individuales de Federico Paz, Santiago Ceballos y Ricardo Tapia pudieron haber desnivelado el juego, pero fueron situaciones muy esporádicas que no hacían que el dueño de casa mereciera ponerse en ventaja, más que el rival propuso muy poco también y casi que no llegó al arco defendido por Dianda.

El equipo de Cristian Bove tendrá que mejorar y mucho desde el juego, hoy se puede decir que perdió 2 puntos en vez de decir que ganó 1, ya que el rival fue de menor jerarquía.

En la próxima fecha, el Víbora deberá visitar a Ferro de Pico La Pampa el miércoles a las 15, para ello tendrá que viajar este lunes por la noche.

La fecha

Por su parte, el otro equipo sanjuanino Peñarol, tendrá una visita de riesgo este sábado a las 15 cuando juegue en el estadio General San Martín ante Huracán Las Heras con arbitraje del bahiense Sergio Testa. El Bohemio viene de conseguir una victoria importante ante Camioneros por 1-0, sumando su segunda victoria en el torneo que le permitió acercarse a la zona de clasificación. Para este partido, el equipo de Salvador Mónaco no podrá contar con su mejor jugador Leandro Espejo que fue expulsado ante el equipo de los Moyano.

El resto de la fecha se completará este sábado con los siguientes partidos: Sansinena vs Cipolletti, Sol de Mayo vs Olimpo, Camioneros va Estudiantes de San Luis, Villa Mitre vs Ferro de Pico, Deportivo Madryn vs Ciudad de Bolívar y Juventud Unida de San Luis vs Independiente de Chivilcoy.