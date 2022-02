Manoseó de la hija de 16 años de su pareja mientras convivía, fue condenado a prisión pero no irá a la cárcel

Un hombre identificado como P.C.G. deberá cumplir una pena de tres años de prisión condicional luego de abusar varias veces a la hija de su ahora expareja, con quienes convivía. El hombre, según detallo la menor, abusó de ella en varias oportunidades hasta que finalmente no pudo guardar más el aberrante secreto y le confesó lo sucedido a su madre.

Según consta en el informe judicial, P.C.G. desde hacía un tiempo no especificado convivía con su expareja y su hija menor de 16 años, J.C.M.R. Tanto el nombre de la menor como el nombre del condenado permanecerán ocultos, al igual que la identidad de su madre, para resguardar la integridad de la adolescente.

Según relato la víctima por medio de una entrevista videograbada realizada por el equipo interdisciplinario del a Unidad Fiscal Anivi (Centro de Abordaje de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas), no fue una sino varias veces que su padrastro se aprovechó de ella para abusarla. Tras las pericias, esto quedó demostrado por lo que el hombre fue llevado ante la justicia.

Finamente, la menor no pudo contener más lo sucedido y le confesó lo ocurrido a su madre. Tras oír el relato de su hija, la mujer increpó a su ahora expareja y fue a hacer la denuncia. Por lo que representando a su hija, acusó a P.C.G. de abuso sexual.

La denuncia fue receptada por la unidad fiscal antes mencionada, tras un juicio abreviado llevado a cabo el viernes, al ahora condenado recibió la pena de tres años de prisión condicional. Es decir, no irá a la cárcel. Además, fue expulsado del hogar y no podrá acercarse a la víctima ni a su madre si no quiere agravar su situación y llegar, incluso, al penal de Chimbas.