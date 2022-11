Las autoridades policiales y judiciales confirmaron la segunda muerte tras el vuelco de un auto Chevrolet Mireva producido en la localidad de Marayes, en el departamento Caucete. La nueva víctima era Diego Carrizo, tenía 21 años y era el yerno de la primera fallecida.

Los involucrados en el siniestro vial de Ruta 141 kilómetro cinco al este del Control Bermejo son los integrantes de una familia oriunda de Salta que estaba de paso por San Juan. El accidente sucedió cerca de las 16.30. En el acto, falleció una mujer de 36 años: María Zelaya.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Carrizo y Domingo López, de 45 años, el conductor del Chevrolet, fueron trasladados de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. Las fuentes del caso informaron que ambos se encontraban en estado delicado. Pasadas las 22.30, la fiscalía Delitos Especiales confirmó la muerte del joven Carrizo.

Los otros sobrevivientes son una joven de 21 años, otro de 18 y uno de 13 años, hijos de López y Zelaya. La hipótesis del siniestro vial aún no está del todo clara. Se habla de que a los salteños se les cruzó un animal en el camino.

El fiscal Iván Grassi explicó a este medio que es una hipótesis que no está confirmada, pero que no se descarta. Los investigadores que fueron al lugar del hecho no encontraron ningún animal suelto.