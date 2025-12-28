Un accidente vial de gran magnitud se produjo este fin de semana en una ruta de Brasil, donde un fuerte choque entre vehículos dejó como saldo al menos 11 personas fallecidas y un herido en estado grave, según informaron autoridades y bomberos que trabajaron en el lugar del siniestro.

El impacto ocurrió en una autopista de tránsito interurbano, cuando, por motivos que aún se investigan, se produjo la colisión entre varios autos. La violencia del choque generó un escenario de destrucción en la calzada y demandó la intervención inmediata de equipos de emergencia para asistir a las víctimas.

Las autoridades locales confirmaron que once personas perdieron la vida como consecuencia del accidente, mientras que otra permanece internada en estado crítico, recibiendo atención médica en un centro asistencial cercano. Los servicios de emergencia y bomberos trabajaron en las tareas de rescate y atención en el lugar durante varias horas.

Las causas del siniestro aún son materia de investigación por parte de la policía de tráfico brasileña, que busca determinar si se trató de una falla mecánica, un error humano o condiciones adversas en la ruta. En estos primeros reportes no se descartaron factores como exceso de velocidad, distracciones o fallas en el mantenimiento de los vehículos implicados.

El choque provocó también interrupciones en el tránsito y desvíos en la ruta, mientras los equipos policiales y de emergencia realizaban el levantamiento de los cuerpos y evaluaban el estado de salud de los sobrevivientes. Testigos que pasaban por el lugar al momento del accidente relataron escenas de pánico y la rápida llegada de ambulancias y vehículos de auxilio.

Las pérdidas humanas generaron conmoción en la comunidad local, que siguió de cerca las tareas de rescate y expresó condolencias a las familias de las víctimas. En varias ciudades aledañas se convocaron a organizaciones de apoyo para asistir a los afectados y colaborar con las autoridades en las tareas posteriores al choque.