Achával: "Vamos a trabajar junto a Alberto Fernández para curar la herida del hambre"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El nuevo intendente de Pilar, Federico Achaval, afirmó hoy que su administración va a "trabajar junto a Alberto Fernández para curar en la Argentina la herida del hambre", y reveló que el escenario que recibió fue "de desnutrición, pobreza, sarampión y los derechos de miles de pilarenses vulnerados".



"En Pilar, a 37 kilómetros de la Capital Federal, con el Parque Industrial más grande de la Argentina, no somos ajenos a la catástrofe a la que nos llevó el gobierno anterior", dijo el nuevo mandatario comunal, tras su asunción.



Federico Achával asumió horas atrás como nuevo Intendente de Pilar en el centenario Instituto Carlos Pellegrini como marco.



Frente a autoridades nacionales, provinciales y locales, Achával se refirió primero a la educación pública: "En Pilar, fuimos testigos en primera persona de una falta de sensibilidad nunca vista, con auxiliares docentes que tenían que elegir a quién le daban de comer y a quién no, por la falta de cupos en el Sistema Alimentario Escolar".



"Pilar es uno de los distritos de la Provincia de Buenos Aires con menor cobertura de viandas en los comedores escolares", afirmó.



Y afirmó: "Voy a trabajar incansablemente para recuperar la dignidad de la educación pública. Voy a acompañar a Axel en esta enorme tarea, después de 4 años de abandono y desidia".



En cuanto a la situación económica y social, Achával describió: “Durante estos 4 años cerraron más de 1500 comercios. En Pilar, el Parque Industrial está al 40% de su capacidad productiva. Aumentó el desempleo y se cayeron por tierra las changas. Eso sumado a una inflación de más del 300% acumulada en 4 años y a un endeudamiento histórico, monumental y vergonzoso con el FMI nos llevaron a la más cruel realidad: el hambre”.



"Hoy en nuestro distrito, hay familias que no pueden llevar un plato de comida a la mesa. Hombres y mujeres que pasan el día a té, mate y pan. Niños y niñas para los que un pedazo de carne, pollo o pescado, es un lujo". En ese sentido, anunció que "Eso me impone una urgencia y una prioridad. Por eso, voy a conformar el Concejo Argentina y Pilar contra el hambre, que estará integrado por representantes de Desarrollo Social, Salud, Educación y Economía Social del Municipio; así como miembros del Parque Industrial, de la cultura, organizaciones de culto y sindicatos". Y remató: "Como dijo Alberto, tenemos que curar la herida del hambre".



Achával aseguró que "Vamos a ser un gobierno que se ocupe de los problemas de la gente".