Achetoni criticó a los gobiernos por la desaparición de productores y alertó sobre la concentración

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, sostuvo que la desaparición de 83.000 productores en los últimos 16 años reflejada en los resultados del Censo Nacional Agropecuario, es una "realidad que agobia y atraviesa a los distintos gobiernos que no pudieron o no quisieron contener a quienes producen", al tiempo que alertó sobre el nivel de concentración que se generó.



“Unos 83.000 productores menos en 16 años, el 25,5% de las explotaciones agropecuarias, es una realidad que agobia y atraviesa a los distintos gobiernos que no pudieron o no quisieron contener a quienes producen”, indicó el titular de FAA en un comunicado difundido anoche.



En el escrito consideró "muy preocupante" la tendencia a la concentración y aseguró que “el gran desafío es frenar ese proceso y generar las condiciones necesarias para que se desarrollen y tengan expectativas de progreso los agricultores familiares, los pequeños y los medianos productores agropecuarios de todo el país”.



Para Achetoni la información de que las explotaciones agropecuarias pasaron de 333.000 toneladas en 2002 a 250.000 en 2018 según informó el Indec "no es novedad".



"De hecho, desde hace años venimos advirtiendo de todas las maneras posibles a quienes nos han gobernado (tanto a nivel nacional como provincial) sobre las nefastas consecuencias que dejan los procesos de concentración y de desaparición de productores", indicó el dirigente rural.



“Desde FAA hemos advertido la crisis y no nos escucharon. Esperamos que ahora, con la contundencia de estos números, los gobernantes tomen cartas en el asunto y avancen para frenar este proceso", concluyó.