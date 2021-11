Acompañada de su hermano, la Policía sigue buscando a los perros que mataron a Florencia

El silencio es el nuevo dueño del barrio Ampacama. Los vecinos de esa pequeña comunidad albardonera en la zona de Las Lomitas no pueden ocultar el pesar de la muerte por Florencia Ledesma, de 23 años, la joven atacada por perros salvajes y que finalmente murió a causa de las heridas que le provocaron durante la tarde del lunes.

Durante toda la mañana y siesta, tarde y seguramente también parte de la noche de este martes, personal policial de la Comisaría 18º y la División Canes de la Policía se encuentra en la zona buscando a los animales. Es su hermano, Enzo Ledesma, de 25 años, efectivo de la policía e integrante del D9 (Bomberos de la Policía).

Florencia no resistió las heridas que los animales le provocaron y murió camino al hospital. Foto: Gentileza

“No los encontramos por ningún lado. Hay huellas de perro y todo pero no hay rastros de ninguno. Ni siquiera hemos encontrado alguno muerto”, dijo Enzo a DIARIO HUARPE. Hasta el momento, se sabe que los animales no tienen dueño, aparentemente, y solían merodear por una finca de viñas donde dormían o se alimentaban de basura y alimañas.

La zona donde se encuentran buscando a los canes está en el desolado campo que rodea al barrio Ampacama, en esa zona. Tanto “Florita”, como la conocían sus afectos, y vecinos de la zona utilizaban esa zona para salir a caminar o correr. También, niños y jóvenes suelen utilizar la zona para jugar al fútbol, andar en bicicleta o merodear.

Acompañados del hermano de Florencia, los miembros de la fuerza buscan en todos los alrededores de la zona. Foto: DIARIO HAURPE

“Nunca vimos nada. Si hay perros por acá por la gente viene y los abandona pero nunca supimos o imaginamos que podía pasar algo así. Nunca vimos perros salvajes tampoco”, dijo Damián, uno de los jóvenes que habitan la zona.

Aparentemente, Florencia fue atacada alrededor de las 19.45 horas del lunes entre los montes del campo ubicado al noroeste de su hogar cuando, creen, se encontró con los animales. En su desesperación, intento huir y esto alentó a los perros a seguir con el ataque. En esos instantes de terror, la joven llamó a su tía para pedir auxilio.

Florencia había salido a caminar por esa zona inhóspita cuando fue soprendido por los canes. Foto: DIARIO HUAPE

"Me llamó desesperada y me dijo que la estaban mordiendo los perros. Yo no entendí al principio, no pensé que fuera a ella a la que estaban atacando, nunca pensé que iba a pasar esto", dijo de Rosa Ledesma, la tía de Florencia. Pero para cuando su hermano llegó, como pudo y a toda velocidad en su motocicleta, al lugar donde estaba Florencia la joven ya estaba malherida. Disparó con su arma reglamentaria para ahuyentar a los animales y asi logró rescatar a su hermana en sus últimos minutos de vida.

“Es de no creer. Nunca pasó algo así acá. Nunca me enteré de nada así acá y hace 25 años que vivo acá. Mi abuelo, mi tatarabuelo todos salían a caminar por ahí y solían andar por ahí y nunca les paso nada ni nada parecido a esto…”, expresó compungido su hermano.

Florencia salía a caminar con una botella de agua y un bastón porque se preparaba para ser policía al igual que su hermano. Prefería esos montes y huellas, que al igual que los lugareños conocía bien, por temor al inseguridad durante el atardecer en la calle La Laja, el único camino pavimentado ya cuya vera se encuentra el barrio. En caso de encontrar a los animales, esperan llevarlos a un refugio para rehabilitarlos.