Aconsejan no consumir peces extraídos de laguna La Brava por presencia de algas tóxicas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Dirección de Gestión Ambiental de la municipalidad bonaerense de Balcarce recomendó no consumir peces extraidos de la laguna La Brava, ubicada en el kilómetro 40 de la ruta provincial 226, a raíz de la presencia de algas potencialmente tóxicas.



El director de Gestión Ambiental, ingeniero agrónomo Pedro Platz, dijo a Télam que tras estudios que se realizan en distintas instituciones, dispuso difundir recomendaciones a toda la población para "que no se consuman los peces que se extraigan en ese espejo de agua y no entrar en contacto con las floraciones de cianobacterias toxígenas".



"Si bien aún no contamos con un sistema de información de su impacto en la salud de las poblaciones expuestas, sabemos que toda floración de cianobacterias debe ser considerada, en principio, como potencialmente tóxica y, por lo tanto, como un problema de salud pública que requiere acciones para minimizar su efecto negativo en las comunidades en riesgo", indicó el funcionario.



A través de los estudios de investigación se estableció que existe en la laguna una floración de cianobacterias con predominio de la especie Planktothrix agardhii, productora de cianotoxina.



La concentración (cs/ml) supera los niveles guía para aguas recreacionales propuestos por la Organización Mundial de la Salud basados en indicadores de biomasa de cianobacterias, considerándose el riesgo alto".