Acordaron un plus de $13.000 para los empleados de comercio

El Sindicato Empleados de Comercio, que en San Juan comanda Mirna Moral, acordó un bono de fin de año para los empleados mercantiles. La suma extraordinaria, que será de $13.000, beneficiará a los empleados de las grandes cadenas de supermercados de la provincia. Para el resto de los trabajadores también están solicitando algo similar, aunque del sindicato aclararon que no es obligatorio su pago y apuestan a la buena predisposición de los empresarios.

El plus extraordinario se cobrará en las cadenas Carrefour, Cencosud (Easy), Chango Más, Vea, Hiper Libetad, Atomo y están a punto de cerrar el acuerdo con las firmas nacionales que venden electrodomésticos en la provincia, según anticipó Moral.

El bono de fin de año es similar al firmado el año pasado y por el cual los empleados de comercio de esas cadenas recibieron un pago de $8.000 en momentos de restricciones sanitarias fuertes por la pandemia de coronavirus.

“Nosotros hemos comenzado a trabajar pidiendo como todos los años un plus navideño, los grandes supermercados ya lo están dando, incluso ya se firmó un convenio a nivel nacional. Se dará $13.000 que normalmente es en mercadería”, dijo Mirna Moral.

En el mismo sentido anticipó que Musimundo también dará un reconocimiento extra a sus trabajadores y que están cerrando un acuerdo para ver si Naldo y Frávega siguen el mismo camino.

“Con esto ya firmado, ahora comenzamos el trabajo con los comercios sanjuaninos. Sabemos que no es algo obligatorio, que no están en condiciones de hacerle frente, pero apelamos a la solidaridad de los empresarios para que consideren a sus empleados”, apuntó la secretaria general del SEC y resaltó que “todos los empleados de comercio se quedan después de horario y ese tiempo no es reconocido, ahora lo pueden hacer con este monto extra”.

Paritarias mercantiles

Tras la firma del bono navideño, desde el gremio mercantil explicaron que durante el primer mes del año 2022 se activará la “Revisión de la Paritaria 2021”, tal como estaba previsto, con el objetivo de que los salarios le ganen al índice de inflación.

Otros gremios con plus de fin de año

ATE informó a través de sus redes sociales que habrá una suma extraordinaria de $20.000 para los trabajadores de la Salud del Estado nacional. El extra se abonará este fin de año, aunque las precisiones se conocerán en los próximos días. Se trata de un “reconocimiento a las tareas esenciales realizadas durante la pandemia”, expuso el gremio.

Otro de los sindicatos que pide plus es el de Camioneros. Hugo y Pablo Moyano están en tratativitas para que los empleados del sector, de todas las ramas, reciban una suma extraordinaria entre fines de año y los primeros meses de 2022 de $35.000.

La Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados acordó a fines de noviembre con la industria exportadora el pago de $20.000 en dos tramos, en concepto de bono de fin de año para los empleados de los frigoríficos.

Quienes también recibirán plus de fin de año de $8.000 son los beneficiarios del Potenciar Trabajo, se trata de una especie de aguinaldo para el esquema que combina el pago de medio salario mínimo (hoy $16.000) a cambio de 4 horas de contraprestación laboral en diferentes rubros, como cooperativas y comedores escolares.

Por último hay que decir que, según anticipó el Gobierno de Alberto Fernández, los jubilados y pensionados también tendrán un extra para cerrar el 2021. No trascendió por el momento detalles sobre el monto ni el universo de beneficiarios alcanzados.