Actividades durante el 34to. Festival de Cine de Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La realización del segundo Foro de Cine y Perspectiva de Género, para discutir y reflexionar acerca de las problemáticas de género en el cine argentino y pensar estrategias colectivas de deconstrucción de inequidades; una charla abierta con la realizadora independiente estadounidense Nina Menkes, de quien el festival ofrece una retrospectiva; y una mesa debate acerca de la importancia de la música en el cine, iniciativa de Inamu, son algunas de las actividades que se están desarrollando en el marco del 34to. Festival de Cine de Mar del Plata











II Foro de Cine y Perspectiva de Género







La segunda edición del Foro de Cine y Perspectiva de Género se desarrolló hoy en el espacio Tronador como una de las actividades del 34to. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.



Por segundo año consecutivo se desarrolla este encuentro que propone una reflexión en torno a las inequidades de género, su reproducción en el ámbito del cine y su posible deconstrucción.



El foro fue moderado por la la licenciada Analía Barrionuevo, coordinadora del Programa de Género de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.







Charla con la realizadora estadounidense Nina Menkes







La realizadora independiente y experimental estadounidense NIna Menkes ofrecerá una charla abierta al público para hablar de su particular abordaje del cine mañana a las 17 en Tronador Concert (Boulevar Marítimo 3143).



El diálogo con la realizadora se inscribe en el marco del ciclo Charla con maestras, estará moderado por Cecilia Barrionuevo y en él se recorrerá parte de su filmografía y su perspectiva cinematográfica feminista.



El festival está ofreciendo una retrospectiva de la obra de Menkes, de 64 años, con filmes como "A Soft Warrior" (1981), "The Great Sadness of Zohara" (1983), "The Bllody Child" (1996) y "Phantom Love" (2008).











Mesa de debate sobre la producción de música en el cine argentino







Mañana a las 14.30 se desarrollará una mesa debate acerca de la Música a través del cine, a partir del documental "El cine a través de la músia", producido por el Instituto Nacional de la Música (Inamu) dirigido por Emilio Cartoy Díaz y que se está proyectando en el Festival.



La mesa debate abierta al público se desarrollará en el Tronador Concert (Boulevard Marítimo 3143) con la participación de Luis María Serra, Sebastián Escofet, Daniel Tarrab, Diego Monk, Karina Castellano, Agustina Lumi, María Angeles Mira, Emiligo Cartoy Dìaz y Diego Boris.



El documental "El cine a través de la música" reúne los testimonios de muchos de los más importantes compositores de nuestro cine, así como los trabajos de los grandes maestros: experiencias y anécdotas acompañadas por fragmentos de más de 120 películas.