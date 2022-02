Acuerdo con el FMI: el primer desembolso será el más grande, ¿qué vencimientos cubre?

El Gobierno sigue negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar el acuerdo y firmar la carta de intención antes de fin de mes , pese al ruido interno que generó la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en el Congreso.

Tras la carta del diputado oficialista e hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien mantuvo el silencio, los funcionarios de Economía y el staff del Fondo siguieron con sus reuniones diarias para dirimir las cuestiones legales y el resto de los ejes del programa de facilidades extendidas que tendrá su mayor desembolso tras la firma del acuerdo.

Desde Washington DC, evitaron hacer comentarios sobre la determinación de Kirchner y su eventual impacto en la aprobación del acuerdo en el Congreso argentino.

El primer desembolso del Fondo alcanzaría los u$s 15.000 millones según confirmaron fuentes oficiales, una cifra que representa un tercio de los u$s 44.500 millones del programa para refinanciar el acuerdo de Stand By de 2018.

A esa cifra se sumarán nuevos fondos a medida que se cumplan -si se aprueban- las revisiones trimestrales. Pero la 'primera cuota' permitiría cubrir casi la totalidad de los vencimientos pendientes hasta fin de año, contando desde los u$s 2900 millones que vencen el 22 de marzo.

Por otra parte, el programa adicionará unos u$s 5000 millones como parte del reintegro de los derechos especiales de giro (DEG) que ya se utilizaron para cancelar los vencimientos de casi u$s 1900 millones de septiembre y diciembre del año pasado y una última parte en el pago del 28 de enero pasado, por u$s 730 millones en total.

Para esto, además de firmar la carta de intención, el acuerdo deberá pasar antes por el Congreso Nacional y el Directorio del FMI. Tras la carta de Máximo Kirchner, en el entorno presidencial confirmaron que Alberto Fernández espera que lo que se acuerde con el Fondo se apruebe sin cambios. No está a discusión como demandan los sectores más duros del Frente de Todos, que quieren introducir cambios.

Este año vencen, entre capital e intereses, u$s 19.000 millones mientras que en 2023 se suman más pagos por ese mismo orden, y un remanente de u$s 5000 millones en 2023. De esta forma, el primer giro por parte del FMI permitiría cubrir casi el 75% de los vencimientos, más las cuotas que se sumen trimestre a trimestre.

Los desembolsos del Fondo permitirán ir cumpliendo con el cronograma de vencimiento del programa Stand-By de 2018, que para este año vaticinaba un crecimiento de 3,1% y una inflación del 5%, entre otros puntos que se imaginaron antes de que no se cumpliera la lluvia de inversiones, el cambio de Gobierno y la pandemia.

Por: PATRICIA VALLI