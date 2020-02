Acuerdo en México para desarmar a niños reclutados por las autodefensas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno del estado mexicano de Guerrero y las autodefensas de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) alcanzaron un acuerdo para que 19 niños de entre 8 y 14 años dejen las armas y vuelvan al colegio, informaron hoy medios locales.



"El jueves nos reunimos con el DIF (Sistema de Desarrollo Integral de la Familia) de Guerrero y se nos pidió que ya no siguiéramos preparando a los niños; nos comprometimos a ya no hacerlo", dijo el coordinador de esta "policía comunitaria", Bernardino Sánchez, según consignó el diario El Universal.



El pacto beneficia a 19 niños de entre 8 y 14 años de edad que o eran miembros activos del CRAC o estaban siendo entrenados para serlo.



La presentación de los niños como nuevos integrantes de la autodefensa en enero pasado causó polémica en este estado del sur de México, uno de los más pobres y violentos del país.



La decisión de armar infantes tuvo lugar tras el asesinato de 10 músicos indígenas en un ataque armado en Chilapa, con el propósito de solicitar la presencia en la ciudad del presidente Andrés López Obrador, a quien la CRAC dijo haber enviado 29 demandas para reducir la violencia en la región.



Según explicó Sánchez, la organización aceptó la liberación de los reclutas menores a cambio de que las autoridades estatales y nacionales cumplan esa lista de reclamos.



"Si no las cumplen volvemos a hacer otro ruido", advirtió.



Entre las demandas se destaca el pedido de la CRAC de suspender las órdenes de captura contra 66 de sus miembros y de liberar a los ya detenidos.



Por otra parte, la organización pidió garantizar la educación a los niños de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera, donde actúa esta policía comunitaria, reportó la agencia de noticias Europa Press.



Muchos de los niños que integraban el grupo volvieron a las clases el pasado lunes.



Los grupos de autodefensa aparecieron en Guerrero en los años 70 del siglo pasado y resurgieron a partir de 2013, con el aumento de la violencia en el distrito.



Los vecinos se armaron y se entrenaron formando sus propias policías para defenderse del crimen organizado ante la pasividad de las autoridades mexicanas.



"No los preparamos para ser sicarios, se están preparando para defender a su familia, a su mamá, a su hermanito y al pueblo", reivindicó David Sánchez, coordinador regional del CRAC, "Si no les enseñamos (a defenderse), al rato nos matan", agregó.



Guerrero es uno de los estados más violentos de México.



En septiembre de 2014, en uno de sus municipios fueron detenidos por policías y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos 43 estudiantes que desde entonces están desaparecidos, en un caso que tuvo gran repercusión mundial y que aún no fue esclarecido.



El mandatario mexicano anunció hoy que ordenó reponer la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes con ayuda de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



“Es un mensaje para que todos podamos sumar esfuerzos, sumar voluntades y aclarar lo que realmente sucedió con la desaparición de los jóvenes; esto es un asunto de gran importancia para nosotros; le he pedido a la Secretaria de Gobernación que se dedique de tiempo completo a atender este asunto", afirmó.



El fiscal Gertz Manero anunció ayer que había aceptado reponer la investigación de Ayotzinapa, sin tocar la anterior.



"Se trata de un asunto de Estado y vamos a trabajar de manera conjunta, la Fiscalía y el Poder Judicial, pero el caso de Ayotzinapa es una prioridad de nuestro Gobierno", sentenció López Obrador.