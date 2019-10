Acuerdo entre SOEME y OSPLAD pone fin a procedimiento de crisis y suma fija para trabajadores

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Un acuerdo entre la intervención de SOEME y representantes de la Obra Social para el Personal Docente (OSPLAD) posibilitó que los trabajadores de ese gremio obtengan una suma fija de 4.200 pesos durante seis meses, y que la entidad prestadora de servicios dejara sin efecto el procedimiento preventivo de crisis que habría afectado la fuente laboral de unos 1.600 trabajadores, según precisó hoy la entidad sindical a través de un comunicado. Según la comunicación oficial de la intervención del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), sus trabajadores "durante 6 meses percibirán 4200 pesos por encima del salario". Añade el documento que "la semana próxima comienzan las conversaciones para las paritarias", dejando en claro que la remuneración mencionada es al margen de las negociaciones entre las partes. Señala que "a partir de un acuerdo que prevé el pago de una suma no remunerativa de 3700 pesos más un aporte adicional de 500 por un período de 6 meses, quedó desestimada la pretensión de las autoridades de OSPLAD de avanzar con el Procedimiento Preventivo de Crisis que habría afectado la fuente laboral de 1600 trabajadores". Puntualiza la entidad que "aunque el convenio representa una mejora en los ingresos de los asalariados, se mantienen vigentes los reclamos realizados por SOEME -planteados en las distintas rondas paritarias-, y que forman parte de las demandas exigidas por el Cuerpo de Delegados actuante". "Debido a estas gestiones, la próxima audiencia se realizará la próxima semana y se reiterarán los reclamos para recuperar el poder adquisitivo del salario de todos los trabajadores de OSPLAD", puntualiza. El planteo efectuado por el cuerpo de delegados -con el apoyo de la Intervención en SOEME- tiene como puntos principales la recomposición salarial del acuerdo paritario 2018 (cláusula de revisión), el blanqueo de las sumas no remunerativas y la determinación de una pauta salarial para el 2019. Sin embargo, durante las negociaciones paritarias, aclara el comunicado, "no apareció ninguna propuesta concreta por parte de OSPLAD más que el otorgamiento de una suma fija no remunerativa dispuesta unilateralmente y, de manera intempestiva, la Obra Social presentó ante la Secretaria de Trabajo un Procedimiento Preventivo de Crisis a fin de reducir la jornada de los trabajadores y, consecuentemente, su salario". Plantea por otra parte el SOEME que "el pago a los trabajadores de una suma no remunerativa surge como consecuencia de la intervención del Ministerio de Producción y Trabajo de aceptar la reducción del 95% de las contribuciones a la seguridad social, más un aporte adicional por parte de OSPLAD por un período de 6 meses". Las sumas, indicó el SOEME, servirán para computar la base de cálculo del Sueldo Anual Complementario (aguinaldo). Asimismo, el acuerdo precisa que "no excluye ni importa absorción de los aumentos que pudieran ser acordados en las paritarias respectivas, o cualquier otro aumento, adicional o beneficio que pudiera ser concedido por leyes, decretos, resoluciones o cualquiera normativa imperativa". Por otra parte, "se obtuvo el beneficio para todos los trabajadores de OSPLAD y su grupo familiar que revistan carácter de afiliados a la Obra Social, los cuales estarán exentos por el término de un año de todo pago y cualquier coseguro correspondiente a prácticas médicas. Además, OSPLAD se comprometió a mantener la dotación actual de trabajadores y no realizar las medidas peticionadas en el procedimiento de crisis", señaló el gremio.