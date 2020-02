Acusan a Caselles de ayudar con fondos partidarios sólo a sus aliados

El Partido Bloquista se encamina a un recambio de autoridades durante el presente año y todo indica que, Luis Rueda, subsecretario de la Unidad Gobernación, será quien reemplace en la presidencia del partido centenario a Graciela Caselles. En la previa, diferentes dirigentes departamentales acusaron a la diputada nacional de usar los recursos partidarios sólo para ayudar a sus aliados y dejar sin ningún recurso a quienes apoyaron abiertamente al pocitano.

Desde 25 de Mayo, la concejal y delegada bloquista, Sandra Quiroga, dijo al respecto que “hace dos años no hay reuniones en el comité central, es todo irregular y es una vergüenza que ocurra esto. El partido está cerrado porque Caselles no convoca a reuniones y se reúne únicamente con su grupo. Todo aquel que piensa diferente es apartado y no convocado”. En este sentido añadió que “quienes apostamos por Luis Rueda estamos al margen, me extraña que la diputada tome esta postura siendo una mujer, me siento discriminada. El Partido Bloquista recibe recursos de todos sus afiliados, de los dirigentes que aportan y por pensar distintos nos han dejado sin esa ayuda”.

En la misma sintonía opinó José Luis Hidalgo, delegado de Albardón, al decir que “desde el momento que decidimos darle nuestro apoyo a Luis Rueda para que sea presidente, Graciela Caselles nos quitó todo tipo de apoyo, tanto personal como partidario”. También expresó sobre la fecha de las elecciones “hay quienes dicen en abril y otros en octubre, nosotros estamos preparados para cualquier fecha”.

Desde Pocito, el concejal y delegado departamental, Mario Gaitán, añadió al respecto que “el comité de Pocito siempre fue muy activo y participó en la vida institucional del Partido Bloquista. Siempre fuimos material de consulta para la presidenta Caselles, pero esto cambió radicalmente cuando abiertamente dijimos que apoyamos a Rueda. El comité central no se reúne, es un partido de puertas cerradas y esto no puede continuar siendo así. Si estás con Luis Rueda no hay apoyo alguno y Caselles es presidenta de todos los bloquistas, no solamente de los que deciden apoyarla”.

El Partido Bloquista recibe, tal cual lo estipula su Carta Orgánica en el artículo 59 inciso “E”, el 5% de las remuneraciones que perciban los afiliados que ejerzan cargos públicos nacionales, provinciales o municipales y el 2 ½ % de los haberes jubilatorios de todos aquellos afiliados que hubiesen obtenido su beneficio en un cargo público de los señalados anteriormente.

DIARIO HUARPE intentó comunicarse con la presidenta, Graciela Caselles, para tener su versión pero la misión resultó imposible.