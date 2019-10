Acusan a ministro de Bolsonaro de desvío de dinero en campaña y Bolsonaro lo sostiene

Hace 1 hora

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decidió mantener en el cargo a su ministro de Turismo, Marcelo Alvaro Antonio, quien fue acusado hoy por la Policía Federal de haber montado una red ilegal de recaudación para la campaña del gobernante Partido Social Liberal (PSL) en las elecciones de octubre de 2018. Así lo informó el portavoz de Bolsonaro, el general Otavio Rego Barros, al comentar el escándalo que involucra al partido de gobierno por cometer fraude electoral usando candidatas a diputadas de fachada para recibir dinero público del fondo electoral de los partidos políticos. "El presidente de la República aguardará el trayecto del proceso judicial. El ministro permanece en el cargo", dijo el portavoz sobre el ministro Antonio, electo diputado por el PSL, la fuerza a la que pertenece Bolsonaro desde 2017. La Policía Federal de Minas Gerais elevó a la fiscalía el informe en el cual acusa al ministro de Turismo de haber montado una red para recibir dinero público mediante candidatas 'fantasma' a diputadas para que ellas reciban el fondo electoral. Ese dinero era devuelto por las candidatas truchas a Antonio, según la acusación. Además, otra diez personas fueron acusadas por la Policía Federal, fuerza que depende del ministro de Justicia, el ex juez Sérgio Moro. Bolsonaro había dicho que iba a esperar el informe policial para decidir el destino del ministro Antonio, pero según su portavoz este pensamiento ha cambiado. La fiscalía ahora deberá analizar el caso y decidir si presenta cargos ante la Justicia por los presuntos delitos de fraude electoral y apropiación indebida de fondos de campaña. La denuncia se apoya en algunos testimonios, como el que ya ha prestado una humilde mujer, identificada como Zuleide Oliveira, quien dijo que fue "inducida" por el ahora ministro a ser candidata a diputada por el PSL en Minas Gerais a cambio de ceder al partido el dinero que le correspondía de ese fondo público. Oliveira sostuvo que Antonio participó en forma directa en esas negociaciones, pese a saber que ella "no tenía ninguna experiencia" en la política ni posibilidades de ser elegida. Las supuestas irregularidades en las campañas de candidatos del PSL no han afectado hasta ahora directamente al mandatario, pero sí llevaron a la destitución, en febrero pasado, del hasta entonces ministro de la Secretaría General de Gobierno, Gustavo Bebianno, quien presidía el PSL en 2018, en plena campaña electoral. Bebbiano era uno de los hombres de mayor confianza de Bolsonaro, pero la relación entre ambos se quebró por denuncias sobre asuntos similares a los que salpican al titular de Turismo. Bebianno y Antonio fueron los únicos dos miembros del PSL que Bolsonaro incluyó en su gabinete de 22 ministros cuando asumió el poder el 1 de enero. Las denuncias de corrupción o lavado de dinero en el entorno de Bolsonaro ganaron fuerza en la primera mitad del año con la investigación abierta en Río de Janeiro sobre una supuesta recaudación ilegal de empleados parlamentarios del hoy senador Flavio Bolsonaro, hijo del mandatario. Esta investigación fue frenada por el Supremo Tribunal Federal la semana pasada a raíz de que el caso comenzó a ser investigado por un órgano de contralor financiero y no por un Ministerio Público.