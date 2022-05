Acusan a un profesor de la Boero por reprobar alumnos y complicar exámenes

El padre de un alumno de la Escuela Ingeniero Rogelio Boero (NdR: este medio reserva la identidad del hombre para que no se tome represalias contra el estudiante) habló con DIARIO HUARPE y denunció que su hijo y otros estudiantes más no puede recibirse. Esto es, conforme comentó, porque el profesor de una materia que les queda previa dificulta la situación y no es claro con los temas que evalúa en el examen final.

Esto no solo perjudica al hijo de este hombre, sino que se hace extensiva a varios alumnos que tendrían que haber terminado su secundario en el 2020 y a otros de promociones anteriores. Hay algunos chicos que llegaron a rendirla nueve veces, sin poder aprobarla. La materia en cuestión es Máquinas Eléctricas que forma parte de la especialidad Electromecánica.

Según indicó el denunciante, los estudiantes tienen el problema con un profesor de apellido Valverde. Contó que el educador les asegura a los alumnos que ciertos temas del plan de estudio no serán evaluados, sin embargo, al momento de rendir el examen, esos contenidos son los únicos que toma.

A pesar de que hay temas que sí están en el plan de estudio, los estudiantes están molestos por el “engaño” al que son sometidos al decirles que un tópico no va y que después sea una parte fundamental de la evaluación. Esto llega a tal punto que, el pasado viernes, rindieron otra vez el examen para aprobar la materia y, al darse cuenta de que los temas no eran los que el profesor les había dicho que iban, decidieron no entregar la prueba.

El papá de uno de los chicos afectados contó que fueron a hablar con el director de la institución, Javier Carmona, y no hubo respuesta. “Estamos desesperados. Mi hijo no puede iniciar una carrera laboral y tampoco puede estudiar una carrera universitaria. Estamos hace dos años con lo mismo”, añadió el hombre.

Asimismo, el pedido de los estudiantes y de los padres es que el profesor pueda darles una clase de consulta para que se puedan entender entre ambas partes y lleguen a un acuerdo respecto al temario del examen. “Yo siempre le digo a mi hijo que le explique que necesita recibirse. No es que les regalen la nota, sino que haya una mejor comunicación entre todos”, cerró el denunciante.

De esta manera, dijo el hombre, no busca generar problemas, sino que se escuche a los alumnos y puedan lograr acordar, finalmente, los temas que van al examen.