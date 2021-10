Adolescentes sanjuaninos pidieron Educación Sexual Integral: "Nos informamos en internet"

El cuatro de octubre de 2006 el Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI). 15 años después de aquel día, en San Juan reclaman por su aplicación. Docentes, estudiantes y organizaciones feministas realizaron el Festi ESI. Con juegos, música y marcha visibilizaron la necesidad de que la normativa se implemente de forma urgente.

En 2018 en la Argentina comenzó a debatirse el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La campaña por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que finalmente fue aprobada en 2020, pedía en su lema: “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. La tensión social revivió el reclamo por la ESI y San Juan adhirió a la ley 26.150.

A inicios de 2019, el ministerio de Educación provincial emitió una serie de resoluciones (N° 214-ME-19, N° 215-ME-19 y N° 216-ME-19) para establecer que la implementación de la ley sería “gradual, progresiva y sistemática”. Contra esto apuntó Ana Bertazzo, de Encuentro Docente. En el Festi ESI, dijo a DIARIO HUARPE que “se avanzó muy poco, casi nada, y a 15 años no hay tiempo para que la aplicación sea paulatina”.

La urgencia, para ella, reside en que “los femicidios siguen creciendo, hay abuso sexual y los pibes y pibas se relacionan con violencia, maltrato y acoso”. Según la docente, que también integra el gabinete de Educación, hay predisposición por parte de los docentes y estudiantes porque en la provincia hay constantes casos de niños, niñas y adolescentes que cuentan a sus maestras o profesoras que sufren de violencia física y/o sexual.

Al respecto, sostuvo que tendría que haber una decisión política del Gobierno de implementar la ESI, el eje central del reclamo por el que se realizó el festival en el que también participaron niñas. La refente de Ni Una Menos y docente universitaria, Dolores Córdoba, apuntó contra el Ejecutivo provincial por “darle entidad a los sectores antiderechos, como la Iglesia católica y evangélica, que no quieren reconocer derechos a la diversidades sexuales, no quieren que se hable de femicidios, violencia de género y abuso intrafamiliar”.

La militante feminista señaló que estos 15 años significaron tiempo perdido en los que “los niños y adolescentes podrían haber tenido la formación que la ESI incluye, que tiene una relación con la violencia machista, con el embarazo no deseado, no intencional, con las enfermedades de transmisión sexual y abusos”. Asimismo, marcó que el hecho de que la aplicación aún no sea real y efectiva “demuestra que los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen poca importancia”.

Las palabras de la docente representaron el sentimiento de adolescentes que también participaron del festival. “Nuestros derechos de educación sexual son vulnerados, y más en nosotras que vamos a un colegio católico, es un tema que nos interesa y por eso queríamos participar”, dijo una de las estudiantes a este medio.

Otra alumna opinó que “San Juan está súper quedado con el tema porque está mal visto hablar de la sexualidad, cuando es muy necesario”. Reclamaron que sus padres no les enseñan educación sexual, y si les dieron algún consejo no fue integral, mientras que en el colegio solo les dieron clases de “educación para el amor” en las que no les enseñaron a cuidarse, sino que les trasmitieron como mensaje: “No tengan relaciones”. Por esto, recurren a internet para obtener información sobre el tema.

Junto a otros adolescentes presentes, las chicas participaron de un juego en el que tenían que indicar con qué frecuencia sufrían ciertas situaciones. Para responder, tenían que pararse sobre alguno de los cuatro cuadrados que tenían como opción “Siempre”, “Casi siempre”, “Nunca” y “Casi Nunca”.

Dos preguntas tuvieron respuestas unánimes que no hay que ignorar. Cuando les consultaron si les explicaron cómo cuidar su salud sexual, todos se pararon en el cuadrado “Nunca”. En tanto, al ser interrogados sobre si tienen vergüenza de hablar del tema, también marcaron “Nunca”. Información no tienen, necesidades y ganas de aprender sí.