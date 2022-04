Adriana Vargas, mamá de Brenda Zárate: "Lo que dicen los médicos es mentira"

Los padres de Brenda Zárate, la nena que según la autopsia murió por un broncoespasmo y que no presentó lesiones ni de maltrato o abuso, dieron por primera vez declaraciones. Adolfo Zárate y Adriana Vargas, padres de Brenda, hablaron en la edición nocturna del noticiero de Canal 8.

Adolfo contó que las declaraciones de los vecinos eran falsas. Según contó el padre, Brenda se descompensó mientras estaba al cuidado de sus hermanos. Cuando llegaron la niña yacía en su cama.

Adriana contó que cuando la vio en ese estado la alzó: “Nena hablame, nena abrí los ojos. Estaba caliente cuando la toqué”, contó que le dijo.

Cuando llegaron al hospital Federico Cantoni, de Pocito, “los médicos la agarraron y no me la dejaron ver”, comentó.

Según la madre, Brenda no presentaba ninguna enfermedad anterior, contradiciendo a las declaraciones de los médicos.

“A ella le gustaba mucho ver televisión. Hay vecinos que salieron a decir que la tenía encerrada. Nunca les pegué, nunca los maltraté”, agregó.

Según el informe de los médicos, la niña llegó con restos de materia fecal en la boca. Sin embargo, la madre dijo que las declaraciones son falsas. “Cuando salió de acá, ella salió limpiecita. Hizo de cuerpo cuando estuvo en mis brazos, eso si”.

Además aclaró que desde Desarrollo Humano ayudan a la familia con mercadería y ya se habían contactado con ellos.

La versión de los vecinos

Justo enfrente de los Zárate vive Vanesa Luna quien tomó con tristeza la noticia. Es que a la nena fallecida la conocía porque iba a su casa a jugar con sus hijos, pero hubo un problema entre ambas familias y dejó de ir.

“Era muy flaquita y tenía como una panza. El único que hablaba con nosotros es uno de los hermanitos que le falta la manito. Nos decía que la nena tenía un empacho mal curado, yo les decía que sería bueno acudir a los médicos, pero no sé si la habrán llevado”, contó Vanesa.

“Son atrevidos en esa casa, menos los varones y la nena, a mi hija la trataban mal. Espero que Dios consuele su corazón y la hagan recapacitar a esa mamá”, dijo la mujer.

Otra de las vecinas es Yanel González, aunque dijo que no conoce mucho a los Zárate porque “viven encerrados, no salen, sólo a comprar”. La que sí salía bastante era Brenda que “se escapaba para salir a jugar con mi hija porque no la dejaban”. Si bien no había hablado nunca con la mamá de los chicos, sí la había escuchado, ya que gritaba y peleaba con una vecina.

“Yo no sé mucho de esos niños, pero sí están en estado de abandono, el mayor es el único que trabaja y se lo ve bien vestido, viene a comprar comida que vendemos nosotros”, comentó González.

Incluso, González cree que la mayor parte de los niños no va a la escuela. Al único que sí ve salir con su delantal es al menor que va al Nivel Inicial. Quien coincidió con esto, pero sólo en parte fue Mirta Ferrer, una mujer que tiene un negocio en la zona y que el año pasado veía pasar a algunos con guardapolvos, aunque este año no los vio.

“La noticia nos cayó muy mal porque uno de los hermanitos, uno al que le falta la mano, venía mucho acá a jugar con mis nietos. Anoche vino a comprar y me contó que lo estaban por cambiar de escuela, pero no sabía que iba a pasar con lo que había pasado, yo no sabía nada, y ahí me dijo que había fallecido la hermanita. Eso me cortó el cuerpo, me cayó muy mal porque con la nena no tenemos contacto, pero él viene mucho acá, hasta me dice abuela”, cerró Ferrer.