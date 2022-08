Una profesional sanjuanina se encuentra investigando cómo mejorar las evaluaciones cognitivas en adultos mayores para la obtención del carnet de conducir. La Licenciada en Piscología Mariana Zannino, becaria del Conicet y la Universidad Católica de Cuyo, lleva adelante este proyecto que forma parte de su tesis doctoral y busca proponer lineamientos necesarios para garantizar una conducción segura.

Actualmente, para obtener el carnet de conducir, los adultos mayores deben someterse a un test que evalúa su estado psicológico y, si el evaluador nota dificultades, lo deriva a un especialista para que lo analice. El problema es que muchos profesionales no están capacitados para llevar a cabo ese tipo de análisis, terminan realizando informes que no son pertinentes y dificultan la evaluación del centro emisor de carnet vehicular, de acuerdo a lo comentado por Mariana Zannino. “Cuando se terceriza la evaluación no hay un criterio unificado. No saben qué evaluar, ni cómo, ni qué aspectos”, señaló Zannino.

Precisamente, su proyecto de investigación pretende dar solución a esa problemática y, tiene como uno de sus objetivos, validar una batería de evaluaciones eficaces que pueden ser una posibilidad, para que expertos utilicen al momento de valorar las aptitudes de un adulto mayor. Afirmó que es importante que los expertos (psicólogos, neurólogos) tengan una formación neuropsicológica para que realicen los test de evaluación cognitivos adecuadamente.

Zannino contó que surgió debido a que la sociedad se encuentra cada año más envejecida y, por lo tanto, las actividades que realizan las personas se prolongan por mucho tiempo más, como por ejemplo el manejo de automóviles. En este sentido, se puso en contacto con los trabajadores del centro emisor de carnet vehicular de la provincia y notó que había problemas a la hora de evaluar a los adultos mayores. Dijo que especialmente en cuánto a las técnicas que se deben aplicar y aquellas cualidades que son necesarias indagar. Su trabajo se llama “Funciones cognitivas y conducción vehicular en el adulto mayor. La utilidad de una batería neuropsicológica en el otorgamiento de la licencia de conducir”.

“Nuestro cerebro va cambiando de forma y también nuestras funciones cognitivas. La conducción vehicular abarca la atención, la memoria, el lenguaje, funciones ejecutiva, planificar una acción y actuar rápido”, declaro. Agregó que en los adultos mayores se produce un deterioro cognitivo de esas capacidades.

Por otra parte, la psicóloga aclaró que la vejez es heterogénea, por lo que el deterioro cognitivo es distinto en cada persona. “No todos envejecemos de la misma manera, capaz no tengamos que hablar de vejez sino de vejeces. Nuestro modo de envejecer está asociado a la calidad de vida, acceso a bienes culturales, estimulación de nuestra reserva cognitiva, entre otros”, indicó. Puede haber personas mayores que tengan una capacidad cognitiva más lucida que algunos jóvenes o viceversa.

"Una buena evaluación de capacidades cognitivas no debe descuidar que no solo somos cerebro, sino que estamos atravesados por nuestra vida social y cultural. Es decir, debe ser integral del sujeto", concluyó.