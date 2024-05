Al cumplirse un mes desde que el Gobierno nacional abrió las importaciones de los alimentos, estos empezaron a llegar a las principales ciudades del país. En San Juan habrá que seguir esperando unas semanas hasta poder ver una cantidad significativa de estos productos en góndolas. Si bien, en algunos comercios puntuales hay productos importados, desde antes de la apertura del gobierno nacional, tras su implementación, los primeros en desembarcar serían los enlatados. Pero esto está sucediendo a cuenta gotas.

DIARIO HUARPE dialogó con el presidente de la Cámara de Supermercadistas de San Juan, Mario Gee, quien indicó que “algo está llegando, pero no en grandes cantidades. Cada supermercado va a ir comprando a medida que le vaya interesado, no obstante a la mayoría no están llegando aún porque es muy reciente el anuncio”.

Por otro lado, Jorge Casas, gerente del supermercado Mayorista Café América, informó que “por el momento no hay productos importados, pero desde que salió el anuncio que liberaban la importación, esto ayudó a que se reacomodaran algunos precios, pero nada más. En Buenos Aires los supermercados ya tienen, pero acá todavía no”.

Productos locales

La provincia vive una realidad en cuanto a este tema que es difícil de afrontar para los productores locales. Con respecto a este tema, desde la Federación Económica de San Juan, su presidente, Dino Minnozzi aclaró: “Acá tiene que haber un trabajo para que haya una baja en la presión fiscal de los productos locales. Esto se consigue bajando impuestos, así bajaría la carga impositiva de la fabricación del producto y pondría a la Argentina más competitiva. Esperamos que esto también se dé en el próximo tiempo, porque no hay ningún anuncio al respecto”.

Productos importados

Los primeros productos que hicieron su aparición en las góndolas son principalmente alimentos y bebidas, destacándose entre ellos el café, el atún, pastas, cervezas y chocolates. Estos productos, en su mayoría, provienen de países limítrofes como Uruguay y Brasil, aunque también se empezaron a importar algunos artículos desde Europa.

Precios

Los precios de algunos productos importados muestran una reducción de entre un 15% y un 75% en comparación con los productos nacionales, ofreciendo una alternativa más accesible para los consumidores. Sin embargo, cabe destacar que los productos más gourmet o especializados no presentan diferencias tan marcadas en los precios.