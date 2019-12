Advierten que la Argentina es uno de los países más endeudados de región y con menor tasa de ahorro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La presidenta del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros (CLAAF), Liliana Rojas Suárez, advirtió hoy que la Argentina es uno de los países más endeudados y con menor tasa de ahorro de la región.



Al presentar este mediodía la Declaración 42 de CLAAF, en una Conferencia Internacional que se desarrolló en el hotel Four Seasons porteño, dijo que "América latina es la región que menos posibilidad de cometer errores tiene en materia de política económica", además de ser "la región con mayor desigualdad de ingresos del mundo en desarrollo".



Rojas Suárez resaltó que la deuda púbica de los países de la región latinoaméricana crecieron "exponencialmente desde 2008", y puntualizó que "la Argentina es el tercer país más endeudado de la región" en términos de PBI, detrás de Barbados y Jamaica.



Además, indicó que "existe una baja tasa de ahorro de la región desde hace mucho tiempo" y subrayó que "Argentina también es el país con menores tasas de ahorro de la región".



El Comité Lationoamericano de Asuntos Financiero es una entidad de carácter independiente conformada por economistas de primera línea, que cuenta con el apoyo financiero de el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), el Banco Central de Chile y el Banco Ciudad de Buenos Aires.



En su exposición, Rojas Suárez también advirtió que "un crecimiento económico anémico y altas desigualdad de ingresos son factores que están impulsando una ola de descontento en la región", y reconoció que esta cuestión es la principal explicación de las "diversas protestas populares" registradas últimamente en Chile, Colombia y Ecuador.



Otro de los expositores del encuentro, el economista Guillermo Calvo -que es un miembro del comité de la CLAAF- describió a la Argentina como "un enfermo en una situación casi terminal y hay que cuidarlo", por lo que "primero hay que pacificar el país y dejar el crecimiento para mañana o pasado".



"La palabra crecimiento me da miedo, prefiero que se hable de recuperación", indicó Calvo, quien señaló que "es posible crecer rápidamente a través de arrancar una demanda de consumo".



Sin embargo, advirtió que "hay que tener cuidado con ese tipo de políticas porque se puede terminar profundizando la crisis".



Otro panelista, el ex ministro de Economía Roque Fernández -también miembro de la CLAAF- sostuvo que "la Argentina tiene una deficiencia en el ahorro interno", y que de todos los países de la región "es el peor" al respecto.



Fernández remarcó que "Argentina le puso un impuesto al ahorro en abril de 2017", y que "a partir de ahí tenemos una caída ininterrumpida del Producto Bruto Interno".



"A esto se sumó una crisis cambiaria importante donde se restableció el cepo y otras restricciones importantes", añadió Fernández, quien sin embargo destacó que aún con estas variables negativas "no hubo crisis bancaria, algo habitual en Argentina cuando sucedían estas cosas".