Advierten sobre millonarios vencimientos de deuda pública en el primer semestre de 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El economista Gustavo Neffa, director de la consultora Research for Traders, dijo hoy que el Estado argentino deberá pagar a sus acreedores durante los primeros seis meses de 2020 un total de 900.000 millones de pesos y de 13,000 millones de dólares.



Neffa sostuvo en diálogo con Télam que, a pesar de los importes que se deberán afrontar como pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros deudores internos y externos, aún no se dieron a conocer los términos y condiciones de esos pagos.



"El escenario base es reperfilar la deuda en forma voluntaria e intentar alcanzar en aquellos bonos de legislación extranjera las cláusulas de acción colectiva para que se extrapole al 100% de los tenendores y en aquellos de legislación argentina lograr el máximo consenso", sostuvo.



"Si no se logra un acuerdo rápido y amplio el default (cese de pagos) es la segunda alternativa", agregó.



Aclaró que esto "dependerá de la oferta que se le haga a los acreedores y de los tiempos, porque vence mucha deuda en el primer semestre, casi todo legislación argentina.



Neffa consideró que "puede darse" el caso de que los "fondos buitre", como se llama a los de inversión especulativa, instalen reclamos judiciales ante un default, pero aclaró que antes de que eso suceda "se intentará dar luz verde a las cláusulas de acción colectiva para que no haya holdouts".