Advierten sobre una posible estafa con la promesa de conseguir la licencia de conducir

En los últimos días se conoció un mensaje publicado en distintos grupos de Facebook en el que ofrecen realizar el trámite de la licencia de conducir y prometen conseguir la tarjeta con poco "papeleo".

Desde la Policía advirtieron que esto se trataría de un conocido "cuento del tío", es decir una estafa. El subcomisario Demetrio Illanes aseguró que la modalidad consiste en publicar un aviso en un grupo de las redes sociales y que la gente que se contacte con el número que publica.

Luego citan a la víctima en la zona de Emicar o cercanías de este lugar, en donde se otorgan las licencias de conducir. Una vez que la persona llegó ahí le dicen que debe depositar el dinero que vale el trámite antes de nada.

Una vez que la que la víctima deposita el monto que le solicitan, le dicen que vuelva a Emicar y que busque a una determinada persona dentro las oficinas y le aseguran que este contacto le entregará la licencia de conducir sin que haga mayores diligencias.

El problema es que cuando la persona estafada entra a las oficinas para tratar de buscar al supuesto contacto que le haría la gestión de manera rápida, se encuentran con que esa persona no trabaja en el lugar y que no no han iniciado ningún trámite de licencia de conducir y no les entregan ninguna documentación.

El aviso circula en diferentes grupos de oferta de trabajo y compra - venta.

En este caso el mensaje en cuestión está publicado en distintos grupos de oferta de empleo y se publica desde un perfil de una persona cuyas iniciales son M R. El perfil en cuestión tiene la foto de un hombre joven y como no registra amigos o no los muestra, tiene una sola imagen de foto portada y asegura que la persona es de San Luis.

Si bien el perfil de Facebook se habla de que la persona en cuestión es puntana, el número de teléfono que ofrece la publicación es de Buenos Aires.

El creador del posteo le responde a la gente que no dará explicaciones del servicio en la publicación, sino que se comunicará vía WhatsApp y le solicita que le manden un mensaje.

Si bien la publicación en las redes fue contestada por muchas personas pidiendo información sobre este tema, otros tantos ya advirtieron que han sido estafados con una modalidad similar.

Sobre la posibilidad de atrapar a estas personas, desde la Policía explicaron que es difícil ya que estos mensajes se publican de manera esporádica en diferentes provincias con perfiles falsos y que resulta complicado poder acceder a la detención de alguna de estas personas. Igualmente advirtieron que el trámite para solicitar la licencia de conducir se debe realizar de manera personal y cumpliendo toda la legislación vigente, no existe una forma breve de hacer esa gestión.