Aerolíneas Argentinas negó que desprogramación de aviones afecte fuentes de trabajo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Aerolíneas Argentinas refutó hoy la acusación vertida ayer por gremios aeronáuticos respecto a que la desprogramación de dos aviones Airbus 340, prevista para fines de este año, ponga en riesgo fuentes de trabajo, y advirtió que esta decisión se tomó hace dos años y que forma parte del contrato de alquiler con los propietarios de las aeronaves.



"Los Airbus 340 que tenía Aerolíneas eran 4, y son aviones de más de 20 años de antigüedad, los dos que quedaban en la flota fueron fabricados en 1997, poseen una tecnología obsoleta, consumen mucho combustible, porque tienen 4 motores, y hoy se vuela intercontinental con dos motores", señalaron a Télam fuentes de la compañía.



Destaca la fuente que "Aerolíneas tenía en 2015 cuatro de estos aviones, dos se devolvieron en 2017 y fueron directamente a desarmaderos, y lo mismo va a pasar con los dos que quedan".



Aclararon que "el contrato original de alquiler se firmó el 10 de julio de 2013, y se extendió la duración del contrato para estos dos aviones el 7 de marzo de 2018, y en ese momento se definió que los vencimientos para cada uno son el 9 de enero y el 22 de marzo".



"El vencimiento implica que ya no puede volar sin una inversión en mantenimiento muy importante, y el avión se desprograma antes, lo que implica que deja de volar para poder prepararlo y devolverlo al propietario", agregaron.



Señalaron, además, que "los gremios plantean que los contratos de compra de nuevos aviones se cerraron en la gestión anterior, lo cual es cierto, pero los tuvo que renegociar y pagar esta gestión, ya que en 2015 Aerolíneas tenía una deuda de US$ 1.060 millones por la compra de aviones que hubo que ir pagando en esta gestión".



Y destacaron que "Aerolíneas tiene hoy 8 aviones más que en 2015, y aún con la devolución de los 340, ya prevista con anticipación, tendrá más aviones que en la gestión anterior".



Aclaran, finalmente, que "no hubo intencionalidad política como dicen los gremios en que uno de esos aviones se desprograme el 9 de diciembre, un día antes del cambio de gobierno, porque eso está en el contrato firmado hace más de un año y medio".



"Aerolíneas se va a quedar con 10 Airbus 330 para sus rutas internacionales. Con esos aviones puede seguir volando las mismas rutas. Pero deberá revisar las frecuencias con las que vuela. Esa también será una decisión de la próxima administración y la desprogramación de los aviones no pone en riesgo hoy fuentes de trabajo", aseveraron las fuentes.