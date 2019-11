Afiliados de ATE cortan ruta 3 en sur bonaerense, tras ser detenidos por falencias de su transporte

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un grupo de afiliados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro cortaban un sector de la ruta nacional 3 en proximidades de Villarino, en el sur bonaerense, debido a que no podía circular el colectivo en el que viajaban tras un control de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), que detectó distintas falencias, informaron fuentes comunales.



A raíz de la situación se formaron largas colas de camiones y vehículos en la ruta 3 que une el norte con el sur del país en sentido Bahía Blanca-Villarino.



El hecho ocurrió esta mañana cuando tres micros de larga distancia que trasladaban a afiliados de ATE de General Roca, en Río Negro, que viajaban desde la Capital Federal hacia dicha provincia, y circulaban por el kilómetro 714 de la ruta nacional 3, en la zona donde se encuentra ubicado el control fitosanitario.



"Colectivos que llevaban gente del gremio ATE hacia Río Negro fueron parados en el marco de un control de la CNRT, en el cual los inspectores detectaron que los choferes de una de las unidades estaban excedidos en el horario permitido para conducir, además de que los micros presentaban otras falencias", señaló a Télam el secretario de Protección Ciudadana de la comuna de Villarino, Martín Pacheco.



"La CNRT les dio la posibilidad de trasladarlos a la terminal de ómnibus para cambiar los choferes, pero los afiliados se negaron, por lo que se bajaron de los micros y cortaron la ruta", agregó el funcionario.



Por su parte, la secretaria adjunta de ATE Alto Valle Este, Zulma Dávila, expresó que "somos de General Roca y veníamos de Buenos Aires de un acto y nos paró acá a CNRT, donde había algún problema y no nos terminan de definir si era por los choferes que no tenían el descanso suficiente, según ellos, o un problema técnico del vehículo".



"Veníamos con dos colectivos más, los otros dos pasaron, y el nuestro lo dejaron acá y no nos dejan continuar, por lo que decidimos hacer un corte", agregó a Radio Bahía Blanca, al señalar que "pedimos el reglamento y tampoco lo tiene la gente de la CNRT, por lo que nos parece irregular de parte de ellos".



"Si llegan los choferes de la empresa vamos a continuar el viaje, pero mientras tanto vamos a mantener el corte, llevamos 16 horas de viaje, estamos parados y queremos llegar a nuestra ciudad", afirmó.



La gremialista dijo también que "entendemos el malestar de la gente que está esperando, pero también nosotros queremos llegar, somos trabajadores y queremos llegar a General Roca".