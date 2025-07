Darán millonario bono en Santiago del Estero para estatales y municipales

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció un esquema de pagos de bonos extraordinarios que superan los $3 millones para los empleados de la administración pública provincial. El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, detalla los montos y las fechas de los desembolsos, tal como lo había anticipado en su mensaje anual ante la Honorable Cámara de Diputados el pasado 27 de abril.

Los detalles del beneficio se definieron durante una reunión con los representantes de la Mesa de Diálogo y Trabajo, donde se acordó que los bonos alcanzarán tanto a empleados provinciales como a municipales. En el caso de los municipales, el beneficio será para trabajadores de distritos con nómina bancarizada y cuyos intendentes decidan adherir a la medida. Frente a posibles faltas de recursos inmediatos en algunos municipios, la Provincia se comprometió a financiar los montos correspondientes para garantizar el pago.

Montos y Cronograma de Pago

El esquema anunciado por el gobierno provincial comprende dos tipos de bonos extraordinarios, ambos exentos de cualquier tipo de descuento:

Bono Aguinaldo:

Monto total: $1.000.000.

Se abonará en dos cuotas:

Primera cuota de $500.000: viernes 18 de julio.

Segunda cuota de $500.000: martes 12 de agosto.

Bono de Fin de Año:

Monto total: $2.100.000.

El cronograma de pago prevé tres cuotas de $700.000 cada una:

Primera cuota: martes 21 de octubre.

Segunda cuota: martes 18 de noviembre.

Tercera cuota: martes 23 de diciembre.

Reclamos y Tensiones en el Escenario Político Nacional

La noticia de este importante bono en Santiago del Estero surge en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno nacional y las provincias por el reclamo de más fondos.

Este lunes, Sergio Ziliotto y Gustavo Sáenz, gobernadores de La Pampa y Salta respectivamente, destacaron la importancia de llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional. Esto se da a pesar de las críticas que el presidente Javier Milei manifestó la semana pasada contra los mandatarios provinciales, acusándolos de querer "destruir al gobierno nacional" con sus propuestas.

Ziliotto explicó en Radio Mitre que las provincias no buscan la "caída del Gobierno", sino que enfrentan una "merma de recursos muy fuerte" vinculada a transferencias nacionales no concretadas y al bajo nivel de actividad económica. Concluyó que "El Presidente tiene que entender que la Argentina puede salir adelante con las provincias adentro. Si le va bien a las provincias, le va bien al país. Somos un conjunto. Si no hay acuerdo, esto es imposible”.

En sintonía, Gustavo Sáenz consideró "absolutamente injusto" el enojo de Milei con los gobernadores. “Obvió injustamente una parte importante de acompañamiento y apoyo de muchos legisladores y gobernadores que hicimos posible, con responsabilidad institucional y democrática, que esas leyes tan importantes para llevar adelante el plan de gobierno hayan sido posibles”, apuntó Sáenz. Y agregó: “Entendemos su enojo, también hay que entender sus formas, pero compartirlas es otra cosa. Nosotros no le clavamos ningún puñal a nadie. Hemos estado y seguimos estando siempre dispuestos al diálogo y a tratar de resolver los problemas”.

Dentro del propio gobierno nacional, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había sugerido ceder y promulgar el proyecto de redistribución de fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que propusieron los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, y que ya tiene media sanción del Senado. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo adelantaron que vetarán todas las iniciativas que no hayan salido de las mismas "usinas libertarias" en Casa Rosada. El bono de Santiago del Estero se inscribe así en un panorama de gestión provincial con recursos propios, en contraste con la disputa federal.