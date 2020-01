Afirman que nueva conducción del Enacom llevará adelante un "cambio de política y de prioridades"

La política que desplegará la nueva conducción del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) será "distinta" de la que "construyó Cambiemos", aseguró hoy el flamante director del organismo, Gustavo López.



"La política de comunicaciones será distinta a la que construyó Cambiemos, que significó la pérdida de 4.000 puestos de trabajo en el sector periodístico, persecución para muchos y cierres de medios", dijo López en diálogo con Télam.



La semana pasada, a través del decreto 64, el Poder Ejecutivo nombró como presidente del Enacom a Claudio Ambriosini, y como directores a Gustavo López y a Raúl Gonzalo Quilodran.



Formalmente, resta aún la definición de un director más por parte del Ejecutivo, a lo que se sumarán otros tres directores que designará la comisión bicameral.



Ambrosini y Guillermo Jenefes, que fueron directores elegidos por el Parlamento en la gestión anterior, renunciaron a sus respectivos cargos, mientras que el tercer hombre, Miguel Giuberguia, no presentó su dimisión.



"Lo que se viene es un cambio de política y de prioridades", recalcó López, para enfatizar la importancia de "federalizar" las comunicaciones, "trabajar con las cooperativas, apoyar a las pymes, cumplir con la manda de achicar la brecha digital y, a través de los recursos del Servicio Universal, extender la fibra óptica" a todo el país.



El fondo de Servicio Universal se constituye con el aporte del 1% de la facturación de todas las empresas del sector, y se destina a la financiación de servicios de comunicaciones a grupos sociales y/o ubicaciones geográficas que el sector privado considera no rentables.



Lopez indicó que si bien tienen que ver "los recursos con los que se cuenta y qué proyectos" ya fueron encarados por la gestión anterior, la meta es "darle conectividad a los pueblos más pequeños, tanto de internet como de telefonía celular".



"Que sea el Estado el que fije las prioridades, que haya una política pública y que no sea el mercado el que defina", subrayó.



Respecto de la brecha digital, dijo que van a "trabajar con otras áreas, seguramente educación y también Arsat".



"Podemos ser articuladores de políticas de fomento propias a través del Fomeca", agregó Lopez en referencia al Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual, que se sustentan con ingresos provenientes de los pagos de gravámenes y multas.



Según los datos abiertos del Enacom, publicados en el sitio web del ente, el año pasado desembolsaron $142,5 millones, provenientes del Fomeca, mientras que en el 2018 fueron poco más de $30 millones, $68 millones en 2017 y $9 millones en 2016.



Según López, el Fomeca "se subejecutó en dos terceras partes", en lo que fue una "decisión política" porque se tratas de "dinero con asignación específica".



"Toda esa plata que no se ejecutó, significó pérdida de puestos de trabajo y un deterioro a la circulación de ideas", afirmó.



Consultado sobre la situación regulatoria del sector, aseguró que "sin prisa pero sin pausa", la nueva gestión del Enacom avanzará en el diálogo y la consulta para la formulación de un marco regulatorio.



"El macrismo tuvo la intencionalidad política de destruir las dos leyes preexistentes" a la normativa actual, dijo Lopez en referencia a las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y a la ley de Argentina Digital, ambas modificadas por sendos decretos de necesidad y urgencia ratificados por el Parlamento.



El trabajo de consultas externas para avanzar en la redacción de una ley marco de comunicaciones convergentes, -a criterio de López-, durante la gestión anterior fue "escondida bajo cuatro llaves".



La tecnología cambia tanto que hay que adecuar la legislación, sin prisa pero sin pausa vamos a hacerlo, con mucho dialogo y consenso", concluyó el flamante funcionario.