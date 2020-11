Agentes sanitarios de San Juan cobrarán un adicional del 25% por trabajar en pandemia

El Gobierno provincial, tal como lo adelantó hace más de una semana DIARIO HUARPE, oficializó en estas últimas horas un plus del 25% para los agentes sanitarios que prestan sus servicios durante la pandemia de coronavirus.

En la decisión aclararon que este personal cumple una actividad “esencial” que conlleva a “un mayor riesgo de contagios que las demás personas”.

Los funcionarios aclararon que la medida se tomó luego de una evaluación exhaustiva. Ahí consideraron oportuno compensar este adicional que será mensual, remunerativo y no bonificable.

El aumento será percibido por todos aquellos empleados que trabajaron de manera presencial. Ese porcentaje se aplicará sobre el sueldo básico del grado o la categoría que el agente sanjuanino revista.

En la oficialización del beneficio, las autoridades marcaron que rige desde el 1 de noviembre. Esto quiere decir que en el mes de diciembre se cobrará la primera cuota con carácter retroactivo.

Al igual que informó este medio, el adicional será percibido hasta la culminación de la pandemia que actualmente no tiene una fecha prevista o el mes de octubre del próximo año (2021).

También remarcaron que una vez concluido el tiempo previsto, el agente seguirá percibiendo el adicional. El incremento será absorbido hasta su concurrencia por los incrementos salariales que se otorguen a partir de esa fecha, de acuerdo a lo que comentaron.

La presencialidad, la clave

El Gobierno indicó que el adicional está sujeto a la efectiva prestación de servicio que el trabajador desempeñó durante el año.

En el caso que el agente no cumplió con la debida asistencia al lugar de trabajo ya sea total o parcial, en forma justificada o no, el plus se ajustará proporcionalmente a la prestación que realizó de manera presencial.

Esto tendrá una excepción y serán aquellos casos en los que faltaron a sus puestos de trabajo debido a una disposición de la autoridad sanitaria ya sea por caso sospechoso o confirmado de Covid-19. En estos dos supuestos, el empleado cobrará el adicional completo.