Agónico triunfo del Hebei en la Superliga China y Mascherano erró un penal

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Hebei Fortune, con el argentino Javier Machereano, quien marró un tiro desde el punto penal, venció hoy en tiempo adicional a Guangzhou R&F por 2 a 1 en un partido por la 27 fecha de la Superliga china.



El partido se jugó en el Langfang City Sports y los goles de Hebei fueron convertidos por el brasileño Marcao a los 69 y 95 minutos, el segundo con remate desde el punto penal, y el Israelí Eran Zahavi abrió el marcador para la visita a los 38.



A los ocho minutos Mascherano, ex jugador de River y el seleccionado argentino, desvió un remate desde el punto penal, en tanto que Ezequiel Lavezzi, ex San Lorenzo, no estuvo ni en el banco de suplentes.



Con este resultado el Hebei suma 29 puntos igualando las unidades de su adversario de hoy y lo aleja, a 10 unidades, de las posiciones de descenso.



El puntero es Guangzhou Evergrande con 62 puntos seguido por Shangai SIPG con 59 y Beijing Guoang con 58.