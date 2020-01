Aguacateros, del argentino Casalánguida, ganó y se adelanta en la serie final del Oeste

Aguacateros de Michoacán, dirigido por el argentino Nicolás Casalánguida, venció anoche a Soles de Mexicali, por 90-78, para adelantarse 2-1 en la serie final que ambos equipos protagonizan por la Conferencia Oeste del básquetbol de México (LNBP).



En el Auditorio de Usos Múltiples de la ciudad de Morelia, el conjunto del chubutense Casalánguida, se impuso con la siguiente progresión: 31-13, 50-39, 69-57 y 90-78



El escolta bahiense Lucio Redivo (ex Bahía Basket) aportó 11 puntos (1-1 en dobles, 3-7 en triples) y 2 rebotes en los casi 15 minutos que estuvo en cancha.



En la escuadra de Michoacán también actuaron los ex jugadores de San Lorenzo, los estadounidenses Donald Sims (20 puntos, 2 recuperos, un rebote y una asistencia) y Jerome Meyinsse (10 tantos, 11 rebotes, 3 pases gol y 3 robos).



Mientras que el alero norteamericano Rodney Green (ex Instituto de Córdoba) finalizó con un balance de 20 unidades y 4 pases gol.



En el equipo de Mexicali, el de mejor récord durante la fase regular, el pivote nacionalizado argentino Daniel Amigo anotó 4 puntos en 22 minutos.



El interno nacido en la ciudad de El Paso, ex Debreceni de Hungría, encestó 1-3 en dobles y 2-4 en libres. Además capturó un rebote y repartió una asistencia, antes de dejar la cancha por cinco infracciones personales.



Por la final del Este, en tanto, Fuerza Regia de Monterrey le ganó a Mineros de Zacatecas, por 88-77, para situarse 2-1 arriba en la llave entre ambos.



El base argentino Cristian Cortés (ex Obras Basket) acumuló 6 puntos (0-4 en dobles, 2-4 en triples), 2 asistencias y un recupero en 21 minutos para el conjunto ganador.