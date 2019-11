Aguacateros, del DT Casalánguida, no pudo por la Liga Mexicana de básquetbol

Aguacateros de Michoacán, del técnico argentino Nicolás Casalánguida, no pudo y perdió anoche frente a Astros de Jalisco, por 80-66, en un partido válido por la fase regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) de México.



Aguacateros, que reúne un registro de 13 triunfos y 7 derrotas y ocupa la tercera posición en la zona Oeste de la competencia, mostró como principal figura al escolta estadounidense Donald Sims (ex San Lorenzo), quien aportó 23 puntos, 3 robos, 2 rebotes y 2 asistencias en 35m.



En el equipo del DT Casalánguida (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Regatas Corrientes y Obras Basket) también se desempeñó el base bahiense Nicolás de los Santos (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Quimsa de Santiago del Estero), que no anotó puntos y apenas colaboró con un rebote en 7m.



También jugaron el alero extranjero Rodney Green (ex Instituto de Córdoba), con 6 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes; y el pivote estadounidense Jerome Meyinsse (ex San Lorenzo), que culminó con una renta de 9 unidades, 14 rebotes y 2 bloqueos.



En Astros, el ala pivote puertorriqueño Ramón Clemente (ex Ferro y Obras Basket) consiguió 7 tantos y 4 rebotes.



Además, Soles de Mexicali, con la contribución del pivote argentino Daniel Amigo, le ganó fácil a Angeles de Puebla, por 100-75



El interno norteamericano nacido en El Paso, pero que adoptó la ciudadanía argentina igual que su padre, anotó 8 puntos (4-9 en dobles) y bajó 6 rebotes en 16m.