Aguacateros, dirigido por el argentino Casalánguida, se impuso en el básquetbol de México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Aguacateros de Michoacán, que dirige el argentino Nicolás Casalánguida, venció anoche a Libertadores de Querétaro, por 107-80, en partido válido por la fecha 34 de la fase regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) de México



En el equipo ganador no jugó el escolta bahiense Lucio Redivo (ex Bahía Basket) y se destacaron los estadounidenses Donald Sims y Jerome Meyinsse, ambos ex San Lorenzo.



El escolta Sims aportó 18 tantos, 7 asistencias y 5 robos; mientras que el pivote Meyinsse sumó 18 unidades, 3 rebotes y 2 pases gol.



En el equipo conducido por el chubutense Casalánguida (quien en la semana debió lamentar la muerte de su padre) también se lució el alero norteamericano Rodney Green (ex Instituto de Córdoba), que terminó con una planilla de 15 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y 2 bloqueos.



En tanto, Astros de Jalisco, con 17 puntos y 17 rebotes del ala pivote puertorriqueño Ramón Clemente (ex Ferro, Obras Basket y San Lorenzo), doblegó como visitante a Angeles de Puebla, por 106-74



Otros marcadores: Dorados de Chihuahua 66-Plateros de Fresnillo 65; Huracanes de Tampico 95 (28 puntos y 6 rebotes del ex Ferro, Aaron Harper)-Laguneros 81; Abejas de León 82-Leñadores de Durango 95; Capitanes 95-Aguascalientes 82.