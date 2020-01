Agüero se metió en la historia de la Premier con un nuevo triplete

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero argentino Sergio Agüero se convirtió hoy en el máximo goleador extranjero y el jugador con más tripletes de la historia de la Premier League con los tres tantos que marcó en la victoria de Manchester City ante Aston Villa por 6-1, como visitante.



El "Kun" escribió un nuevo capítulo de su exitosa carrera tras superar Thierry Henry, ícono de Arsenal, como el máximo goleador extranjero de la competición con 177 tantos, dos más que el francés.



A su vez, con los tres goles que le anotó a Aston Villa llegó a los doce tripletes en la Premier y dejó atrás a otro histórico goleador como Alan Shearer, ex Newcastle.



El ex Independiente fue titular en el equipo dirigido por el español Josep "Pep" Guardiola y fue el autor del tercero, del quinto y del sexto de la cuenta que ampliaron el argelino Riyad Mahrez, en dos oportunidades, y el brasileño Gabriel Jesús.



Agüero, de 31 años, suma trece gritos -en 16 partidos- en el campeonato y está a cuatro del artillero, Jamie Vardy, de Leicester.



En las nueve temporadas que lleva en el "City", el "Kun", goleador histórico del club, registra 177 goles en 255 partidos y 46 asistencias en Premier y un total de 249 tantos en 359 encuentros.



Su compatriota Nicolás Otamendi fue suplente, ingresó en el segundo tiempo y cometió el penal que se transformó en el descuento de Aston Villa en tiempo de descuento a través de Anwar El Ghazi.



Manchester City suma 47 puntos y desplazó a Leicester como escolta de Liverpool, líder indiscutido con 61.



En el otro partido de la jornada 22, el mediocampista argentino Roberto Pereyra convirtió hoy un gol en la victoria de Watford ante Bournemouth por 3-0, como visitante.



El "Tucu" fue suplente, pero ingresó a los 37 minutos del segundo tiempo y en tiempo de descuento cerró el triunfo clave de Watford que logró salir de la zona de descenso.



Este fue el segundo gol consecutivo del ex River Plate que el pasado sábado había marcado en la Copa FA y luego fue expulsado.



Watford suma 22 puntos y salió de la zona de descenso y dejó ahí a Aston Villa.



Principales posiciones: Liverpool 61 puntos; Manchester City 47; Leicester 45; Chelsea 39; Manchester United 34; y Sheffield 32.