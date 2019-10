Aguerre salvó a Newell's en el duelo con Banfield

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Newell's y Banfield empataron esta noche sin goles, en un intenso partido por el promedio del descenso, jugado en el estadio del Parque Independencia de Rosario, por la novena fecha de la Superliga. El arquero local, Alan Aguerre, se erigió en la figura de la cancha con tres atajadas clave, con las que mantuvo su arco en cero: un tiro libre de Víttor en el primer tiempo más un cabezazo de Carranza y un zurdazo de Junior Arias, en el complemento. Ambos equipos protagonizaron un primer tiempo muy parejo, en el cual el equipo de Julio César Falcioni dispuso de las dos llegadas más claras, al principio y al final de la etapa, en un cabezazo desviado de Carranza, a los 6m., tras un corner de Urzi desde la izquierda, y en un tiro libre de Víttor, que el arquero Aguerre salvó al corner, junto a su poste izquierdo, en el segundo minuto de descuento. Newell's dispuso de mayor tiempo de la pelota y buscó por los costados, con las proyecciones de los laterales y volantes externos, pero careció de profundidad, al punto que no generó llegadas claras en el primer tiempo. Y Banfield, que se paró con dos líneas de cuatro y con un 'doble cinco' al que sumó al "Chino" Víttor al trabajo de quite de Jorge Rodríguez, encontró juego en un par de proyecciones del propio ex defensor de Racing, que además casi convierte en el epílogo del primer tiempo. Newell`s mejoró con la pelota en el complemento, cuando se adueñó del mediocampo y atacó por las puntas, pero volvió a carecer de profundidad, al extremo que no pateó un tiro al arco. Su llegada más clara fue una chilena alta de Salinas, a los 25m. En contraposición, Banfield de paró de contraataque pero dispuso de las tres llegadas más claras del complemento: un cabezazo de Carranza tras un tiro libre desde la izquierda de Urzi, que atajó Aguerre a los 14m., un zurdazo de Junior Arias por la izquierda, que también salvó el golero a los 23m., y un suave derechazo del ingresado Fontana que cruzó el arco y pasó cerca del poste izquierdo, a los 37m. Así, Newell`s cortó su racha de cuatro victorias consecutivas en sus presentaciones de local y Banfield se recuperó del traspié con San Lorenzo, en un partido clave por el promedio en el que el dueño de casa mantuvo la distancia. -Síntesis- Newell's: Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Denis Rodríguez, Julián Fernández y Lucas Villarruel; Lucas Albertengo, Rodrigo Salinas y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka. Banfield: Esteban Conde; Luciano Gómez, Luciano Lollo, Renato Civelli y Claudio Bravo; Agustín Urzi, Jorge Rodrìguez, Sergio Víttor y Nicolás Bertolo; Julián Carranza y Junior Arias. DT: Julio César Falcioni. Cambios en el segundo tiempo: 17m. Cristian Insaurralde por Denis Rodríguez (N); 22m. Agustín Fontana por Carranza (B); 27m. Alexis Rodríguez por Salinas (N); 28m. Rodrigo Arciero por Bertolo (B); 36m. Aníbal Moreno por Villarruel (N) y 41m. Jonás Gutiérrez por Arias (B) Amonestados: Julián Fernández, Denis Rodríguez, Maximiliano Rodríguez y Lema (N) Luciano Gómez, Carranza y Civelli (B). Cancha: Newell's. Árbitro: Nicolás Lamolina.