Ahora Lavagna busca acercarse a Alternativa Federal

Tras un miércoles agitado donde todo hacía suponer el alejamiento definitivo de Roberto Lavagna, de Alternativa Federal, un día después, el precandidato a presidente de Consenso 19 dijo que puede acercarse a Alternativa Federal. Sin embargo, declaró que "Mi límite son quienes están en uno u otro lado de la grieta".

"Hay un límite con quienes están en el Gobierno o con la ex presidenta, ese camino no ha dado resultados, Argentina es un extraño país que hace 8 años que está paralizado La posición de centro tiene que tener un contenido claro y no simplemente amontonamiento", aseguró el ex ministro de Economía.