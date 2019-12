Ajool va por su cuarta victoria consecutiva en el Clásico Invasor

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Ajool, con la monta del jockey Francisco Leandro Goncalves, es firme candidato para ganar mañana el Clásico Invasor, una prueba de 1.400 metros con un premio de 380.000 pesos que se correrá en el décimo tercer turno de la reunión en el hipódromo de San Isidro.



El hijo de Archipenko está en manos del entrenador Juan Saldivia y viene de un triunfo en Palermo y dos en San Isidro. Sus chances de lograr este sábado su cuarta victoria consecutiva son altas.



Sus dos últimos triunfos fueron en San Isidro. El pasado 10 de noviembre venció por 2 cuerpos a Artaud en 1m 20s 18/100 para los 1.400 metros, mientras que el 30 del mismo mes le ganó por un cuerpo y medio a Single Prince en un tiempo de 1m 21s 40/100 para los 1.400 metros de césped normal.



En ambas ocasiones fue corrido por el jinete cordobés Juan Carlos Noriega. Mañana sus responsables han decidido darle esa responsabilidad al jinete brasileño Francisco Goncalves.



Ophus Alpha es el enemigo del favorito. Tiene un récord de 2 victorias oficiales sobre 3 carreras. Su jockey es Willian Pereyra y Juan Saldivia es su cuidador. El hombre que es la mano derecha del entrenador Roberto Pellegatta tiene los dos candidatos de la prueba con chances de ganar.



En su última salida entró quinto en Palermo. Fue nada menos que en la famosa Polla de Potrillos que ganó Miriñaque. Fue el 7 de septiembre y entró a 5 cuerpos y medio del mencionado ganador.



Mañana vuelve al césped y habrá que ver como se adapta a ese piso. También fue corrido las últimas dos veces por Juan Carlos Noriega, un jockey que en estos días se encuentra descansando.



Rules Out, un hijo de Roman Ruler, es una posible sorpresa. Tiene un palmarés de 3 triunfos oficiales sobre 12 salidas. Su cuidador Carlos Daniel Etchechoury y su jockey es el aprendiz Leonador Elizondo Tello.



El pasado 19 de abril hizo su última presentación oficial. Ese día entró tercero a un cuerpo y medio del ganador Presagio Key en 1m 22s 55/100 para los 1.400 metros de césped normal. Mañana en su retorno a las pistas luego de 8 meses tiene una buena oportunidad para rehabilitarse con un dividendo interesante. A no subestimarlo en el momento de ir a las ventanillas de apuestas.



La reunión en San Isidro consta de 17 carreras y hay un pozo de 1.000.000 de pesos en la apuesta Cuaterna Sin Placé. En la apuesta Quíntuplo hay otro pozo de 350.000 pesos.



A las 13 comenzará el programa con el premio Bouclette sobre 1.100 metros para caballos de 5 y 6 años que no hayan ganado. Una buena opción es Alocate con la monta del jinete Antonio Alzamendi.