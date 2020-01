Al colombiano Roger Martínez, ex Racing, no lo quieren en América de México

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El colombiano Roger Martínez, quien jugó en Racing 31 partidos y convirtió ocho goles entre 2013 y 2016, no es tomado en cuenta en América de México luego de que pidió que lo dejen ir a jugar a Europa y esa negociación fracasó, señaló la prensa colombiana



Martínez, de 25 años e integrante del seleccionado de Colombia, le pidió a las autoridades de América que lo vendan al Genoa de Italia porque deseaba volver a Europa, pero la probable operación fracaso y luego no aceptó pasar al Inter de Miami, de la liga estadounidense.



Luego de esas fallidas oportunidades Martínez regresó a las instalaciones del club con la intención de seguir, pero la directiva y el entrenador Miguel Herrera ya no desean que continúe en la entidad.



El entrenador dijo que aunque siga en el América, no va a contar más con él. “Se está entrenando al parejo con nosotros, todo el tiempo, pero no va a ser tomado en cuenta, en mi cabeza no está Roger”.



Martínez, quien estuvo a préstamo en Santamarina de Tandil y Aldosivi de Mar del Plata, pasó de Racing a Jiangsu Suning de China y luego pasó por Villarreal de España.