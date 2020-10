Al exjuez Pablo Flores lo quieren indagar antes de terminar este mes

Entre el 19 y el 24 de octubre. Esa es la fecha que barajan en Tribunales para que el exjuez Pablo Flores preste declaración indagatoria como sospechoso en una causa penal. El imputado viene de renunciar en agosto como titular del juzgado de Instrucción N° 2 para esquivar al Jury que se estaba sustanciando en su contra y la idea era que compareciera el mes pasado, pero la pandemia retrasó las cosas.

Flores se fue el 14 de agosto, apenas unos días antes de que comenzara el proceso de destitución que lo tenía contra las cuerdas. Llegó a esa instancia luego de ser denunciado y acusado de una serie de irregularidades en el ejercicio del cargo de juez, como entregarle en forma ilegal al comisario Gustavo Padilla una camioneta Totoya Hilux secuestrada en un operativo judicial, dejar que la usara para cuestiones personales y no investigar al mismo policía en un caso penal que lo tenía como involucrado.

Si bien Flores le escapó al desgaste de un juicio oral y público que casi con seguridad iba a terminar con su destitución, por ahora no puede escapar de la causa penal que hay en su contra por los mismos hechos. Lo primero que hará el juez Correccional N° 1, Alberto Caballero, para seguir con la investigación es citar a su excolega a indagatoria, es decir a que dé explicaciones de los delitos que le endilgan.

Fuentes judiciales calificadas aseguraron que Caballero tiene en mente fijar la fecha de indagatoria para este mismo mes. Agregaron que será entre el lunes 19 y el viernes 24, o sea en dos semanas más.

Caballero pretendía inicialmente convocar a su excolega en las primeras semanas de septiembre, para después resolver si lo proceso o no. Sin embargo, hubo demoras que en Tribunales atribuyen a la pandemia del coronavirus.

La Cámara de Diputados le aceptó la dimisión de Flores el 20 de agosto y cuando todo hacía suponer que a los pocos días iba a ser citado, la notificación a Tribunales tardó más de la cuenta. En la Legislatura aparecieron dos casos positivos de COVID-19, San Juan volvió a la Fase 1 de la cuarentena y el aparato administrativo quedó disminuido, con lo que la comunicación salió recién pasado mediados de septiembre.

Flores está acusado de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes a su cargo y es una incógnita si se presentará a declarar cuando lo convoquen. Aduce tener problemas físicos y psiquiátricos y en su entorno no descartan que, a través de su abogado, plantee la inimputabilidad sobreviniente, lo que supone que ya no tiene conciencia de los hechos que le imputan. Si Caballero aceptara ese planteo, se suspendería el proceso y el exjuez no tendría que comparecer.

El exjuez invocó, incluso, esos supuestos problemas de salud para pedir licencia cuando lo denunciaron ante el Jurado de Enjuiciamiento y la fue renovando hasta que le dijeron basta. También adujo las dolencias entre los argumentos que lo llevaron a dar un paso al costado.