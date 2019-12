Al menos 15 personas heridas, dos de gravedad, al volcar un micro en la Autovía 2

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Al menos 15 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, cuando el micro de dos pisos en el que viajaban volcó esta madrugada en la Autovía 2, a la altura de la localidad bonaerense de Vivoratá, informaron fuentes viales y policiales.



El accidente ocurrió a las 5.30 en el kilómetro 374 de la Autovía 2, sobre la mano que va hacia la ciudad de Mar del Plata, a la altura del partido bonaerense de Mar Chiquita, cuando un micro de la empresa Ruta Atlántica que llevaba 54 pasajeros, y que salió de Pilar y recorría varias localidades del oeste del Gran Buenos Aires, volcó por causas que se tratan de establecer.



Al respecto, el fiscal de Delitos Culposos de Mar del Plata, Pablo Cistoldi, informó esta mañana en el lugar del siniestro vial que "el chofer del micro, identificado como Gabriel Gómez, fue aprehendido momentáneamente y esta imputado por lesiones graves y leves".



"En estos momentos estamos abocados a cotejar la cantidad de pasajeros que viajaban ya que el número que tenemos anotados no coincide con los que fueron cotejados acá. Pero también tenemos entendido que algunos fueron trasladados por familiares", agregó.



Según las fuentes, el micro salió de la traza central que estaba mojada por las lluvias y volcó sobre la banquina en una zona recta de la autovía, al tiempo que varios testigos afirmaron que había poca visibilidad en la zona por las condiciones climáticas.



Minutos después concurrieron al lugar varias ambulancias de Same Provincia y varias dotaciones de los cuarteles de bomberos de Vivoratá y Coronel Vidal, quienes rescataron a los pasajeros y heridos, que en su mayoría presentaban politraumatismos y que fueron llevados a un hospital de Mar del Plata.



Fuentes sanitarias informaron que una menor de edad, que en el momento del vuelco salió despedida del micro, es uno de los heridos que tiene más gravedad, por lo que fue una de las primeras en ser derivada a Mar del Plata.



El Jefe de Bomberos de Mar del Plata, Alberto Gabba, informó a Télam que "aún no tenemos la cantidad exacta de heridos ni cuantos pasajeros estaban arriba del micro ya que era un colectivo que suele entrar en distintas localidades durante su recorrido".



"Hasta el momento hay tres menores, dos de ellos de gravedad que fueron trasladados al hospital Materno Infantil de Mar del Plata y unas 9 personas que fueron trasladadas al hospital Interzonal de Mar del Plata".



"Otros pasajeros fueron trasladados al hospital de Coronel Vidal, pero ya no queda nadie dentro del micro. Ahora hay personal vial controlando el tránsito sobre la ruta dos y los peritos determinando que es lo que pudo haber ocurrido", sostuvo Gabba.



"El micro venía bien, había buena visibilidad, yo venía despierto y otros venían dormidos. Puede ser que se haya quedado dormido", dijo uno de los pasajeros a TN cuando bajó del micro para ser trasladado en otro vehículo hasta su destino.



En tanto, la policía bonaerense cortó la autopista y desvía el tránsito por el contracarril, para permitir el trabajo de los bomberos y de los peritos viales que establecerán los motivos del siniestro, a pedido de la fiscalía en turno que interviene en el hecho.