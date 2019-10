Al menos 30 hectáreas consumidas por un incendio en California

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Al menos 30 hectáreas fueron consumidas por las llamas en Old Water, San Bernardino, una ciudad de California donde los incendios no dan tregua, informaron hoy fuentes locales.



Según el Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS, por sus siglas en inglés), hasta el momento el fuego "no ha sido contenido" y los bomberos continúan luchando contra las llamas en el Cañón de Old Waterman, cerca de la autopista en el norte de San Bernardino.



Las autoridades están realizando evacuaciones obligatorias en los vecindarios y la superficie afectada por los incendios es de entre 20 y 40 hectáreas, de acuerdo a estimaciones oficiales.



Además, la Universidad Estatal de California en San Bernardino fue cerrada hoy de manera preventiva debido a la advertencia de fuertes vientos en el área, informó la agencia ANSA.