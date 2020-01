Al menos tres mujeres declararon haber sido víctimas del detenido por el femicidio de Valentina

Al menos tres mujeres declararon en las últimas horas ante la Justicia haber sido víctimas de violencia de género por parte del único detenido por el femicidio de Valentina Gallina, la joven de 19 años asesinada a golpes en Olavarría 11 años después de que su madre fuera también víctima de un crimen similar, informaron hoy fuentes judiciales y familiares de la fallecida.



El fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, confirmó a Télam que en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal de Instrucción de Olavarría, Christian Urlézaga, hay "varios testimonios de mujeres" que aseguraron haber sido víctimas de Diego Pais (29), detenido por el femicidio de Gallina.



"Todas son de Olavarría y declararon haber sido víctimas de Pais una vez que ya se había cometido el femicidio, es decir que no había denuncias previas de ellas", explicó.



De esas mujeres, tres ya declararon ante el fiscal Urlézaga, informó Hossana Casola, prima de Gallina y una de las integrantes de la "Casa Popular Valeria", un hogar de contención de mujeres en estado de vulnerabilidad que fue creado tras el femicidio de la madre de Valentina, Valeria Casola, en 2008.



Casola aseguró esta mañana que "Diego Pais era un delincuente conocido" en Olavarría y que "tres de sus víctimas" ya declararon ante el fiscal.



Por su parte, el padre de Valentina, Agustín Gallina, dijo que son diez las mujeres que denunciaron a País y pidió que "algún juez explique por qué estaba en la calle caminando".



"Diez mujeres víctimas de violencia de género, con armas, con cuchillos, con golpes, así trabaja esa gente, son lacra, miseria de la humanidad, la gente no puede estar caminando con estas personas en la calle",



Según el hombre, al detenido se le atribuyen también dos homicidios, entre ellos el de "un comerciante y en otro de un chico en el barrio Isaura, que quedó impune".



Al respecto, fuentes judiciales dijeron a Télam que si bien Pais estuvo sindicado en la causa por el homicidio de un comerciante fue sobreseído y no tiene condenas por ese delito, aunque sí posee antecedentes por otros, entre ellos robo.



Los voceros confirmaron que tampoco existían denuncias previas de violencia de género contra él por parte de Gallina, con quien convivía.



Lo mismo confirmó su prima Hossana, quien destacó el trabajo llevado a cabo desde "Casa Popular Valeria" para "recolectar testimonios de pibas que sufrieron violencia de parte de Pais y acompañar la caratula de femicidio, ya que en un primer momento la causa fue por homicidio agravado y con otros imputados".



La mujer adelantó que esta tarde a las 19 se realizará en Olavarría una marcha para reclamar políticas públicas para prevenir femicidios.



"Han pasado 11 años (entre el femicidio de Valeria y de Valentina), lo que nos demuestra una desidia absoluta del Estado, que ha llegado tarde sistemáticamente", concluyó la familiar de las víctimas.



Valentina fue encontrada el sábado último gravemente herida en su casa de calle 108, entre Lamadrid y Moreno, del barrio Isaura, de Olavarría, por efectivos de la comisaría local que se trasladaron hasta allí alertados sobre un ataque cometido presuntamente por un grupo de personas que vivía en otro barrio.



Según las fuentes, la joven fue llevada de urgencia al Hospital Municipal Héctor Cura, donde murió a los pocos minutos a raíz de las lesiones sufridas.



Tras el crimen, el fiscal dispuso una serie de medidas para dilucidar el ataque que, según Pais, había sido cometido por personas que fueron a la casa con intenciones de lastimarlo a él y efectuaron disparos,



No obstante, la autopsia reveló que la joven no tenía heridas de bala sino que murió a raíz de un "edema craneal" provocado por golpes.



Ese descubrimiento, sumado testimonios que indicaban que Valentina sufría violencia de género, las denuncias de otras mujeres y los antecedentes penales de Pais, llevaron a que se ordenara el arresto de éste como sospechoso de femicidio.