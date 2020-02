Al Qaeda reivindicó el ataque que mató a tres militares en EEUU en diciembre

Hace 2 horas

La organización yihadista Al Qaeda reivindicó hoy la autoría del ataque en que un militar saudita mató a tres marinos estadounidenses en una base aeronaval del sur de Estados Unidos, ocurrido en diciembre pasado, informó la prensa internacional.



Lo hizo a través de un video publicado por el brazo del grupo en la Península Arábiga en un foro on line de propaganda, en el que ratificó que el atacante fue Mohamed Al Shamrani, tal como lo habían identificado las autoridades estadounidenses, según la agencia de noticias EFE.



En el mensaje se afirma que Al Shamrani pasó años en varias bases castrenses de Estados Unidos, superando “todas las pruebas militares y los procedimientos de seguridad”, hasta identificar “su mejor y más rápido objetivo”.



Al Shamrani, teniente de Ejército del aire saudita, irrumpió en la Estación Aeronaval de Pensacola (Florida) el 6 de diciembre pasado y mató a los marinos estadounidenses Joshua Kaleb Watson, de 23 años, Mohamed Sameh Haizam, de 19, y Cameron Scott Walters, de 21, antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad.



El 13 de enero, el fiscal general y secretario (ministro) de Justicia de Estados Unidos, William Barr, afirmó en conferencia de prensa que “fue un acto terrorista motivado por ideología yihadista”.



Barr informó que durante la investigación del caso se descubrió que Al Samrani había publicado en redes sociales mensajes contra Estados Unidos e Israel hasta dos horas antes del ataque.



También anunció que canceló la asistencia al programa de formación en Pensacola de otros 21 cadetes sauditas y agregó que 17 de ellos habían compartido contenido yihadista en redes sociales.



No obstante, aclaró que Washington no los expulsaría de su territorio ni les aplicaría sanciones.