Alan Cantero: "Sería un sueño llegar a jugar en Primera"

Las cosas vienen pasando rápido en la corta vida como futbolísta del jugador de Peñarol Alan Cantero, quien debutó de joven en la Primera local del Bohemio, luego lo subieron al plantel que jugó el Torneo Federal A, allí fue fundamental ya que anotó los goles en la final para que su equipo lograra el ascenso al Federal A y, en esa categoría es la gran figura del equipo de Cristian Bove, aunque no fue buena la campaña del equipo.

Alan Cantero, la joyita del Bohemio, puede dar el gran salto este año. En plena inactividad por el Covid-19, el joven delantero se cotiza hasta sin jugar y puede arribar a algún equipo de dos categorías más altas a la que actualmente juega.

Cantero, de 22 años, tiene un talento que despertó la atención del fútbol grande. Su nombre empezó a hacer ruidos en los clubes de primera desde que mostró su gran nivel para darle, con 2 goles, el histórico ascenso al Federal A a los chimberos ante Independiente de Chivilcoy en 2019.

A la joven promesa lo vienen siguiendo de Lanús y Arsenal de Sarandí. Pero esos no son los únicos, porque además de esa chance de cumplir el sueño de jugar en la Superliga también hay equipos de la Primera Nacional que se anotan con serias intenciones de contratarlo. En la segunda categoría del fútbol argentino lo quieren Tigre, Barracas Central, Almagro, Nueva Chicago, Estudiantes de Caseros y Villa Dálmine.

El propio jugador dialogó con DIARIO HUARPE a quien le reconoció la posibilidad de emigrar ya sea a la máxima categoría del fútbol argentino o a la Primera Nacional.

¿Tuviste alguna oferta concreta para irte?

-Los únicos que se comunicaron conmigo son los dirigentes de Villa Dálmine (Primera Nacional), mientras que los demás clubes que suenan es porque mi representante (Lucas) me ofreció y según él, hay muchas chances de que me vaya.

¿Tu pase a quién pertenece?

-Mi pase está en Peñarol, pero como ellos no me quisieron hacer firmar el contrato profesional, ahora cualquier equipo puede llevarme y hacerme contrato, pero yo me iré siempre y cuando sea una categoría superior.

¿Qué significaría para vos poder jugar en Primera?

-Sería un sueño, algo que me propuse y ojalá lo pueda llegar a cumplir. Siempre me fijé en Emmanuel Más o Lucas Ceballos que son muy profesionales por eso llegaron a jugar en Primera, eso es lo que yo quiero. Me cuido en las comidas, si salgo a algún lado, me vuelvo temprano a dormir. Por eso espero que el sacrificio valga la pena.

¿Sos hincha de algún equipo de Primera?

-Sí, soy fanático de Boca y sería un sueño poder jugar en Primera para enfrentarme a Boca y ni te cuento si en algún momento se me da de jugar en el equipo que soy hincha, sería lo máximo. A Pesar que soy fana de Boca, me gusta mucho Marcelo Gallardo y como juega al fútbol River, pero también me gusta Miguel Russo porque propone equipos bien ofensivos como me gustan a mí.

¿Cuáles son los equipos de Primera que hicieron contacto por vos?

-Tengo entendido según me dijo mi representante, que Lanús y Arsenal se fijaron en mí, pero también de la Primera Nacional me dijo que Tigre quedó muy interesado. Villa Dálmine fue el único que se comunicó conmigo y quedaron en volver a llamar, aunque yo les dije que se comunicaran con mi representante.

Decís que Tigre quedó interesado en vos ¿Ahí está Gorosito que dirigió en San Juan, te conocerá?

-La verdad que no se sí me conoce, porque cuándo él estuvo en San Martín yo recién estaba empezando a jugar en Primera Local. Pero te soy sincero, yo iba a ver a San Martín cuando él era técnico y me encanta como juegan sus equipos. Sería una linda oportunidad también.

¿Si das ese salto, te vas a acordar de donde saliste?

-Obvio, eso nunca se olvida. hice todas las inferiores en Peñarol hasta hoy en día. Soy hincha de Peñarol y si llego a jugar en la Primera, les mandaré elementos de trabajo para las inferiores como suele hacer Emmanuel Mas en San Martín, porque a los chicos les hace mucha falta para trabajar.

¿Tu familia que dice a todo esto?

-Están todos muy ansiosos, más que yo incluso. Pero muy felíz por si se llega a dar esto. Mi papá Leo Cantero, mi mamá Lorena González, mi hermana mayor Elizabeth Tamara, mi hermano Diego y la más chica Agustina, siempre estuvieron pendientes de mi carrera al igual que mis tíos, por eso espero no defraudarlos.