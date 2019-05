Como una nueva versión del síndrome de Estocolmo, en el que la víctima ayuda al victimario hasta para evadir a la policía; CFK, la gran artífice del ataque a las cuestiones de comunicación y oportunismo del gobierno macrista en cuanto al uso de “espejitos de colores para tapar la realidad de sufrimiento de pueblo”; usó el mismo método: Provocar un hecho, político para el caso, que colme la atención de todos, y así nos olvidemos de la realidad.

Primer acto: "Hay que dejar de lado los egoísmos personales" dice CFK.

Segundo acto: "el protagonismo no me lo quita nadie " piensa CFK.

¿Cómo se llama la película? A la fórmula presidencia, la anuncio YO, si soy la más grande.

Luego de la mutación de este juego antiquísimo de adivinanza, recibiré varios ataques de militantes K, que están en su derecho de hacerlo, pero yo también tengo el derecho de expresar lo que pienso luego de lo vivido.

Al menos hubiera estado al lado de Alberto Fernandez, pero no, le ocuparía la mitad de la pantalla y tendría que hablar una palabra; y eso CFK no se lo cede a nadie; aunque el martes próximo deberá obligatoriamente ceder pantalla a De Vido y Lázaro Baez entre otros.

De todas maneras, se ha demostrado que ambos, CFK y Alberto son verdaderos estrategas; y que la convocatoria electoral de Cristina le da este poder sobre todos los demás pejotistas, que aún tratan de encontrar algo que reemplace al gluten que no tienen, tal como si fueran todos celíacos de la política.

Hay una realidad, el camino lo marca Cristina, porque es la única que tiene votos propios, ni siquiera del PJ, sino propios. Ese caudal ha de marcar el cauce, sin duda alguna. Ya lo demostró.

Vamos a la otra vereda, la de mosaicos amarillos y algunos rojos.

Nada, sin reacción.

Inflación, valores de servicios impagables, acumulación de deuda, sólo números macro, mientras las góndolas se presentan como un espejismo para los más humildes.

De todas maneras, no quiero sufrir yo también el mal de Estocolmo, y por eso voy a expresar mi cansancio de ver y escuchar cuestiones que sólo son electorales, que los líderes sean de la vereda que sea, sólo piensan en la contienda electoral siguiente; NO LES IMPORTA LA GENTE.

Cómo siempre digo, me gustan las evidencias objetivas, y les tiro algunas:

Si al gobierno anterior le hubiera importado el pueblo, hoy no tendríamos el 60% de los pibes más humildes que apenas alcanzan el conocimiento básico en matemática, que es la base del know how que agrega valor.

Si al anterior gobierno justicialista, que nos dejó sordos con la resonancia del “Salariazo y la Revolución Productiva”, le hubiera importado el pueblo; no hubiera desmantelado la red ferroviaria más importante de Sudamérica que otorga competitividad a las economías regionales, que hoy, los que estuvieron con Mister Patillas, defienden con fuertes escudos. Al menos suena incoherente para ser respetuoso.

Si a otro super dirigente político le hubiera interesado el pueblo, no hubiera entregado el federalismo permitiendo que el voto de Juan de La Matanza valga millones más que el voto de Juan de Jujuy. Con el Pacto de Olivos, mataron el colegio electoral, modelo que nos dejaba al menos más cerca de ser algo importante, a los cabecitas negras del interior.

Si a otro super héroe de la política le hubiera interesado el pueblo, no hubiera manifestado la frase maldita “NO VAMOS A PAGAR LA DEUDA EXTERNA” que provocó desastres económicos, y que fuera aplaudida por todas las palmas pejotistas.

Si al último Avenger le hubiera interesado el pueblo, hubiera dicho la supuesta verdad de como estaba la Argentina y no esperar la conveniencia electoral para construir el discurso del “desastre del pasado”. Además, hubiera avanzado en las reformas que son necesarias para crear una base sólida para el crecimiento. Demasiada inoperancia para timonear el barco con bandera nacional.

Si vos lector tienes una media de 50 años como yo, pensá esto: el 50% de tu vida útil la pasaste entre recesión y crisis, y la provocaron todos los que están en esta vereda, en la otra y en la avenida del medio.

Está claro, solo importan ellos y su circunstancia.

El pueblo bien gracias.

¿Solución? EDUCACION. Cuando tengamos mayor educación y cultura, podremos conocer más lo que está escrito en el papelito llamado voto, y podremos tener mayor compromiso y participación.

Por ahora nada en el horizonte, quizás un par de ladrillos para decir que apostamos a la Educación con un nuevo edificio escolar, aunque adentro, la nada misma se apodere de todas las aulas.

Basta de espejitos de colores. Merecemos Paz.

Dejemos que ellos decidan entre Cristina, Alberto, Sergio, Juan, Mario…. Nosotros pensemos que la EDUCACIÓN es la base de la salida del túnel. Nos eduquemos, eduquemos a nuestros hijos… hagamos el esfuerzo, no perdamos tiempo mirando espejitos de colores.

Hablemos en Serio